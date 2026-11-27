La quarta stagione di Doc – Nelle tue mani si è chiusa ieri sera su Rai1 con 4.354.000 spettatori e il 26,2% di share: il finale vince la prima serata e lascia Canale 5 all’11,2%.

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Il finale di Doc 4

La puntata conclusiva ha fatto meglio di quella trasmessa sette giorni prima, quando la serie si era fermata a 4.140.000 spettatori e al 25,4% di share. Il confronto con il passato, però, raffredda parecchio l’entusiasmo: nel 2024 la fiction ha perso circa 1 milione e 216 mila spettatori e 3,4 punti percentuali di share. Per ritrovare risultati vicini a quelli di un tempo bisogna tornare al 2020, quando il finale della prima stagione toccò gli 8.510.000 spettatori con il 30,8%; la stessa stagione era partita da 7,172 milioni e dal 26,1%.

Come sono andate le altre reti

Su Canale 5 Tutto per la mia famiglia ha raccolto 1.689.000 spettatori e l’11,2%, in calo rispetto agli 1.816.000 e al 12,1% della settimana precedente: per la serie turca è un record in negativo, con un trend che continua a scendere. Su Italia 1 Le Iene, condotte da Veronica Gentili, si sono fermate a 897.000 spettatori (7,1%).

Su Rai2 Ore 14 Sera con Salvo Sottile ha registrato 851.000 spettatori e il 6,1%, in leggera salita dagli 836.000 (6,3%) della volta precedente. Su La7 Piazzapulita è scesa a 843.000 (6%) da 912.000 (6,7%). Splendida cornice su Rai3 con Geppi Cucciari ha invece guadagnato pubblico, arrivando a 965.000 spettatori e al 5,9% (prima erano 957.000 e il 6,1%), mentre su Rete 4 Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio si è chiuso a 571.000 spettatori e al 4,3%, lontanissimo dai 774.000 (6%) di sette giorni prima.

Chiudono il quadro la sfida di Europa League Olympiakos-Milan su TV8, seguita da 758.000 spettatori (3,9%), e Only Fun – Comico Show con Belen e i Panpers sul Nove, visto da 393.000 spettatori (2,4%).

L’access prime time e il resto della giornata

Prima della prima serata il duello è tra Affari Tuoi, che continua a vincere, e La Ruota, in calo. Su Canale 5, nelle fasce non serali, Tutto per la mia famiglia ha fatto 1.721.000 spettatori (19,8%) e Dentro la Notizia 1.273.000 (14%).

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI