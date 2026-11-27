La finale di Ballando con le stelle è vicina e la tensione tra i concorrenti sale di puntata in puntata. Oggi, venerdì 27 novembre, è uscita l’ultima clip di ‘Ballando segreto’, che porta lo sguardo dietro le quinte, su una conversazione che promette di far discutere.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Il tesoretto da 90 punti

Quest’anno il tesoretto vale 90 punti, divisi in tre blocchi da 30: il primo lo assegna Francesca Fialdini, il secondo Rossella Erra e il terzo Simona Ventura. I conti a voce alta li hanno fatti Monica Guerritore, Noemi Bocchi, Riccardo Rossi e Luca Urso, tutti in corsa per la vittoria. Secondo il ragionamento dei concorrenti, una parte del bottino sarebbe andata proprio a Rossi, premiato per la qualità della performance in pista, mentre altri 30 punti sarebbero andati ad Aurora Ramazzotti.

Sull’ultima porzione di punti si sofferma la battuta di Guerritore, che accompagna le parole con una smorfia quasi infastidita:

“Poi diceva Anna che forse non l’ha mai avuto?”

Le tensioni nel backstage

A quel punto la chiacchierata cambia tono. Noemi Bocchi risponde all’attrice con ironia e la invita a moderare le espressioni del viso, mentre Luca Urso prova a coprirle il volto con una mano, come per suggerirle di non ripetere quella smorfia:

“No, vedi le facce non si fanno sempre. Ci sono momenti in cui si possono fare e…”

Temendo che qualcuno possa aver ascoltato, Guerritore si guarda intorno e chiede se davvero in quel momento non ci sia nessuno a sentirli:

“Ma davvero qui non ci sentono?”

In realtà nessuno era davvero al riparo: la scena veniva ripresa da lontano, in silenzio, dalle telecamere di ‘Ballando segreto’. Tocca ancora a Bocchi alleggerire la situazione, con una battuta che suona come un modo per mascherare quanto era appena stato detto:

“Salutate, siete su Raiplay“

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI