Negli episodi di Tutto per la mia famiglia in onda su Canale 5 dal 28 novembre al 4 dicembre, la manovra ordita in segreto da Akif travolge Suzan, che finisce in manette proprio mentre viene presentata al pubblico la nuova società di cosmetici.
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Il piano nascosto di Akif
Akif, deciso a portare a termine il suo disegno senza coinvolgere nessuno, non si lascia fermare da nulla. Affida il controllo del Gruppo Atakul a Suzan, che non viene avvertita dei rischi che si assume, e intanto aiuta Ayla e Nebahat a dare vita a un’azienda di cosmetici, la Nebayla. Durante la serata di lancio la polizia fa irruzione e arresta Suzan, nelle vesti di amministratrice delegata del Gruppo Atakul (la soap va in onda da lunedì a venerdì alle 16.05, il sabato alle 14.30 e il giovedì alle 21.20).
Le spiegazioni e la verità sui beni
Una spiegazione Suzan riesce a strapparla soltanto quando è già in manette: Akif ammette di averla sacrificata. Lui non può impedirne l’arresto e, dopo l’udienza, le assicura che farà di tutto per farla uscire; lei, furiosa, gli augura il peggio.
Il quadro si fa ancora più amaro quando emerge la verità sulle sue finanze: Akif non è affatto in rovina. Ha spostato le proprie ricchezze nella società di cosmetici, conservando il potere di firma, e ha lasciato che fosse Suzan a rispondere dei debiti. Avrebbe potuto vendere quei beni per saldare i conti e risparmiarle le manette, ma ha preferito lasciarla sola davanti alle conseguenze. Gözde scopre l’inganno e lo smaschera davanti ad Ayla e Nebahat.
Un posto per Sengul e lo scontro con Gonul
Nebahat sa del divorzio ormai alle porte di Sengul e sceglie di starle vicino e le offre un lavoro nella sua azienda di cosmetici. La serenità dura poco: l’incontro con Gonul le guasta l’umore, e la tensione tra Sengul e Gonul degenera in una lite violenta.
L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI
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