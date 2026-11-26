HBO ha diffuso le prime immagini della serie reboot di Harry Potter: Nick Frost compare per la prima volta nei panni di Rubeus Hagrid dentro la Gringott, mentre Dominic McLaughlin è Harry Potter a Diagon Alley. La prima stagione debutterà su HBO Max il 25 dicembre 2026.

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Le prime immagini dal set

I due scatti mostrano ambienti molto distanti tra loro. Nel primo Dominic McLaughlin percorre la strada acciottolata di Diagon Alley, tra la folla dei clienti che affollano le botteghe; nel secondo Nick Frost entra nei saloni di marmo della Gringott, dove anche la sua stazza sembra rimpicciolire. Le immagini sono arrivate con la visita al set di Leavesden Studios e portano la firma di Aidan Monaghan per HBO.

Diagon Alley è stata ricostruita con più di 40 negozi, molti dei quali hanno gli interni completamente realizzati. Un livello di dettaglio che dice molto su quanto spazio l’adattamento televisivo voglia dedicare ai luoghi del romanzo. In un altro scatto McLaughlin chiacchiera con la sviluppatrice Francesca Gardiner davanti alla Sala Grande di Hogwarts, mentre la prima immagine ufficiale diffusa in precedenza mostrava Harry di spalle mentre si avvicinava a un campo da Quidditch innevato.

La Gringott e i suoi caveau

La banca dei maghi, fondata nel 1474 dal goblin Gringott, custodisce le ricchezze delle famiglie magiche, conia le monete e protegge i caveau con un sistema di sicurezza sotterraneo piuttosto articolato. Qui Harry, accompagnato da Hagrid, scopre di aver ereditato un patrimonio dai genitori e conosce per la prima volta le regole economiche e sociali del mondo in cui è appena entrato.

Nel primo romanzo la visita tocca due caveau decisivi: il 687, dove è conservata l’eredità dei Potter, e il 713, dal quale Hagrid preleva la Pietra Filosofale per conto di Silente. Il passaggio alla Gringott introduce così un elemento centrale della vicenda, che si chiarirà soltanto più avanti nel racconto. Con un libro adattato per ogni stagione, la serie potrà dedicare a questi collegamenti più tempo di quanto ne abbiano avuto i film, valorizzando i dettagli che preparano gli sviluppi successivi.

Il cast e la data di uscita

Accanto a McLaughlin, Arabella Stanton e Alastair Stout interpretano Hermione e Ron. Nick Frost è Hagrid, John Lithgow veste i panni di Silente, Janet McTeer quelli della professoressa McGranitt; nel cast figurano anche Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Snape e Warwick Davis in quello di Filius Flitwick.

La prima stagione adatta Harry Potter e la Pietra Filosofale, il romanzo del 1997, ed è la prima di una serie che procede con un libro per stagione. Alla campagna di anticipazioni appartiene anche una breve scena del banchetto di inizio anno, subito dopo lo Smistamento, in cui Silente e McGranitt hanno una conversazione privata: da qui si capisce come il racconto si allargherà oltre il punto di vista di Harry. L’appuntamento su HBO Max è per il 25 dicembre 2026.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI