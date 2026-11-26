Il concertone di fine anno di Canale 5 cambia piazza: per la notte di San Silvestro, quella del 31 dicembre 2026, Capodanno in Musica va in Sardegna, ad Alghero, con Federica Panicucci ancora alla conduzione.

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La festa si sposta in Sardegna

Le ultime due edizioni si erano svolte nel Sud, tra Catania e Bari; ora l’emittente punta sulla Sardegna e su Alghero. L’ufficialità non è ancora arrivata, ma lo spettacolo dovrebbe andare in onda proprio dalla Riviera del Corallo il 31 dicembre 2026. La città ospita il Capodanno in piazza dal 1995 e per lei sarebbe la prima volta davanti a una platea di livello nazionale. Il palco dovrebbe sorgere alla Banchina Dogana, con le antiche mura catalane a fare da sfondo, e non al Piazzale della Pace, più capiente e ritenuto più adatto sul piano logistico. Sarebbe un ritorno al passato, perché il Cap d’Any si è tenuto per anni proprio lì, davanti alla vecchia dogana. La diretta dovrebbe durare all’incirca quattro ore, con partenza alle 21.30 e chiusura all’una, e prevedere collegamenti con altre località dell’isola, per coinvolgere l’intera Sardegna nei festeggiamenti.

Chi paga e a che punto è l’accordo

L’operazione vale complessivamente 3,5 milioni di euro: 3 milioni arrivano dalla Regione Sardegna, mentre al Comune di Alghero ne competono 500mila. Di organizzazione, produzione e trasmissione dovrebbe occuparsi Reti Televisive Italiane, società del gruppo Mediaset. L’intesa però non è ancora nero su bianco: dopo che la gara pubblica è andata deserta, il Comune si è rivolto di nuovo a Mediaset, che dovrà presentare il progetto e superare la valutazione prevista. Quindi un’aggiudicazione non c’è, e i dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni insieme ai nomi degli artisti, per ora non rivelati. Durante la presentazione del cartellone di Natale alla Fondazione Alghero, peraltro, l’intesa è stata data per scontata.

La guida dello show non cambia

Cambia la città, ma la conduzione resta a Federica Panicucci, che è il volto dello spettacolo dall’edizione 2017. Anche durante le festività la conduttrice sarà su Canale 5, impegnata nel Concerto di Natale in Vaticano.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI