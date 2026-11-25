La prima puntata stagionale di Belve, andata in onda martedì 24 novembre su Rai2, ha ospitato l’intervista a Francesco Totti, che ha fatto discutere e spaccato il pubblico. Le polemiche ruotano attorno al passaggio dell’ex capitano giallorosso sulla comunità Lgbtqia+ e alla conduzione di Francesca Fagnani, giudicata da alcuni troppo accomodante.

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La gaffe sull’acronimo

Prima dell’acronimo che ha acceso le polemiche, Fagnani aveva messo Totti alla prova sulla sigla SPQR: l’ex numero 10 ha esordito con “Società…” senza riuscire a completare. Poi è arrivata la domanda sulla comunità, con una risposta che ha fatto il giro del web, dove l’acronimo è stato scambiato per un modello di smartphone e arricchito da un “18 plus?”.

“Lgbt? Nun so’ tecnologico io… Lgbtq Plus. Ma che è, un telefonino?”

Molti hanno criticato anche la confusione tra omosessualità e omofobia e il modo in cui la conduttrice ha gestito il momento: quando ha cominciato a spiegargli che l’acronimo indica una comunità, la replica è stata immediata, “Eh, ora te lo dicevo”. Durante il faccia a faccia è stata recuperata una vecchia intervista di Totti, rilasciata quando indossava la maglia della Roma, in cui l’allora capitano aveva ammesso di aver usato un termine sbagliato, chiudendo la questione con un “vabbè me so sbajato”. Fagnani voleva capire quale fosse davvero il suo pensiero, arrivando a toccare il tema dei diritti.

Il pubblico si divide sui social

Alcuni plaudono all’ironia del campione, che ha fatto sorridere più volte la conduttrice, ma sono tanti gli utenti che attaccano l’ex calciatore e la giornalista. Qualcuno ha scritto che dopo quella puntata ha capito che le barzellette su Totti sono vere, altri hanno parlato di delusione per una Fagnani incapace di porre una domanda scomoda, impegnata a ridere per tutta la durata dell’incontro pur di non mettere in difficoltà l’ospite. Per qualcuno Totti è “una mega e gigantesca red flag“, con tanto di gif di bandierine rosse a corredo.

Su un piano più serio, diversi utenti si soffermano sul trattamento riservato al numero 10 rispetto a chiunque altro: secondo uno di loro, un personaggio qualunque sarebbe già stato crocifisso per le stesse uscite, mentre a Totti si perdona tutto. Il ragionamento è che i veri campioni lo sono anche nella vita, non solo nello sport.

“Se qualcun altro che di cognome non faceva Totti avesse osato dire ‘Rispetto l’omofobia’, sarebbe già stato cancellato da ogni radar”

Un altro utente osserva che chiunque avesse detto che la comunità Lgbt non è roba sua avrebbe scatenato un putiferio, mentre nel caso di Totti non è accaduto nulla, e parla di pesi e misure diversi. Secondo qualcun altro l’ex calciatore non ha confermato un’opinione ma soltanto la difficoltà ad averne, e Fagnani avrebbe insistito nella speranza di tirarne fuori qualcosa di positivo. Un utente nota anche che sull’acronimo Lgbtqia+ la conduttrice ha fermato Totti mentre stava per infilarsi in un pasticcio. Se nessuno si aspetta che sia un luminare, aggiunge un altro, resta lecito dire che questo modo di fare non fa ridere e mette tristezza.

Le difese del campione e i giudizi

C’è però chi prende le difese del Capitano, rivolgendosi a chi non vuole capire: al suo quarantesimo compleanno c’erano le Karma B, La Diamond e She Male, e in estate Totti e Ilary sono stati al JackieO di Mykonos insieme a Priscilla. La conclusione è che l’ex calciatore non sia omofobo, ma che gli piaccia alimentare una brutta immagine di sé, per ragioni che conosce solo lui.

Sul fronte della critica televisiva i giudizi sono distanti: c’è chi ha assegnato all’ex calciatore un 3, definendo l’intervista estenuante per un minutaggio che sembrava infinito e notando che la conduttrice ride molto ma affonda poco, e chi invece gli ha dato un 8+ apprezzandone la spontaneità. Il faccia a faccia occupava il centro della serata, la prima della stagione, che ha segnato il ritorno del programma e l’esordio di un nuovo segmento dedicato alle persone comuni, “Belve in prova”.

In un’altra intervista televisiva Fagnani ha raccontato che Totti non le ha chiesto di evitare alcun argomento, descrivendolo come molto generoso e quell’incontro come uno dei più soddisfacenti della sua carriera.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI