Netflix ha annunciato Tantara, la nuova serie coreana in costume con Gong Yoo e Song Hye-kyo. Arriva sulla piattaforma l’11 dicembre, con una prima stagione di 22 episodi divisa in tre parti.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Tre parti in due settimane

Gli episodi dall’1 all’8 escono venerdì 11 dicembre. Il 18 dicembre, una settimana dopo, tocca a quelli dal 9 al 15, mentre il 25 dicembre la terza parte, dal 16 al 22, chiude la stagione: in due settimane potrete seguirla per intero.

La vicenda si svolge in un ambiente competitivo e spietato come quello dello spettacolo. Negli anni ’60 e ’80, senza i vantaggi della tecnologia di cui disponiamo oggi, farsi strada era ancora più difficile, e il contesto coreano aggiunge un ulteriore motivo di interesse.

La storia e i protagonisti

La serie racconta il cammino di persone che, pur avendo poco, sognavano un successo luminoso e hanno dato tutto per raggiungerlo. Al centro c’è Min-ja, una donna resiliente segnata nel profondo da un’infanzia difficile: fiuta un’opportunità nell’industria dello spettacolo coreano e vi si tuffa a capofitto, decisa a lasciare il segno. Accanto a lei c’è Dong-gu, amico d’infanzia con cui ha condiviso molto; impulsivo e imprevedibile, ha però un debole per lei e la ascolta. Per questo i due entrano nell’ambiente fianco a fianco, passando dal personale di un nightclub al ruolo di giovani talent manager dopo aver scoperto Min-hui, una cantante dal talento grezzo.

Per Song Hye-kyo è il ritorno a una serie dopo circa tre anni da The Glory, il lavoro che le è valso il gran premio ai 2nd Blue Dragon Series Awards.

Chi dirige, chi scrive e il resto del cast

La regia è di Lee Yoon-jung, che ha già diretto Gong Yoo nella serie romantica Coffee Prince. La sceneggiatura è firmata da Noh Hee-gyoung, che in passato si è occupata di Our Blues e It’s Okay, That’s Love.

La sceneggiatrice ha raccontato di aver chiesto a Gong Yoo di far emergere un lato più spigoloso del personaggio, perché l’attore è per natura una persona gentile. Nelle immagini di presentazione dei personaggi, il sorriso aperto di Dong-gu lascia intuire un carattere audace.

Il cast comprende anche Kim Seol-hyun nei panni di Min-hui, Cha Seung-won in quelli di Gil-yeo, Hanee Lee come Yang-ja, Na Moon-hee come Mal-soon e Kim Jeong Woo, che interpreta Son Jae-gwan, produttore radiofonico e amico d’infanzia di Min-ja e Dong-gu.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI