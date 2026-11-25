La quarta stagione di Reasonable Doubt arriva su Disney+ da mercoledì 25 novembre, con tutti gli episodi disponibili fin dal giorno del debutto.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Il cast, tra conferme e nuovi ingressi

Al centro della storia resta Emayatzy Corinealdi, che torna a interpretare l’avvocata Jacqueline “Jax” Stewart. Con lei ritroviamo McKinley Freeman, Tim Jo e Angela Grovey, mentre il cast si allarga con due volti nuovi: Durrell “Tank” Babbs e Meagan Good. Il primo dà il corpo a Eric Cropper, artista R&B ricchissimo e cliente storico dello studio di Jax, descritto come affascinante e calcolatore, uno abituato a ottenere sempre quello che vuole. La seconda veste i panni di Regina Harris, la nuova procuratrice distrettuale, intelligente e compassionevole ma tutt’altro che sprovveduta.

La serie è prodotta da 20th Television per Onyx Collective. Raamla Mohamed Hunter è creatrice, sceneggiatrice e produttrice, mentre Kerry Washington figura tra i produttori esecutivi.

La trama della nuova stagione

Il racconto riparte dalle macerie di un attacco violento che colpisce da vicino la famiglia di Jax e scuote le fondamenta di The Stewart Firm, la nuova realtà professionale costruita dall’avvocata. Paura e dolore mettono in discussione ogni certezza sul futuro, e intanto il cliente più fedele e fidato si ritrova al centro di un disastro mediatico a catena, legato alle faide interne alla famiglia di Eric Cropper e alla gestione della sua etichetta discografica. Lo studio legale viene così trascinato in uno scontro ad altissimo rischio, dove ogni mossa dentro e fuori l’aula può decidere tra il salvataggio e il collasso definitivo dell’attività, con la pressione dell’opinione pubblica in crescita e le divisioni interne che tornano a farsi sentire. Jax deve gestire una crisi senza precedenti e si interroga su quanto sia alto il prezzo di voler ricostruire tutto in fretta pur di non perdere ogni cosa.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI