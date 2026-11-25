Le condizioni poste per l’intervista a Beppe Grillo non erano accettabili: così Francesca Fagnani spiega perché il fondatore del Movimento 5 Stelle non parteciperà alla nuova edizione di Belve. La conduttrice e ideatrice del programma di Rai2 ha raccontato il retroscena ai microfoni di Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora con Giorgio Lauro e Nancy Brilli.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

La trattativa con Grillo e il no a Vannacci

Sul comico genovese Fagnani è stata diretta: secondo quanto ha spiegato, le condizioni per realizzare l’intervista non erano tanto accettabili. Quando i paletti sono troppi, ha aggiunto, forse è meglio non fare l’intervista proprio. Lo stesso ragionamento vale per il generale Roberto Vannacci, che non sarà ospite della trasmissione. Il suo portavoce aveva proposto la partecipazione quando Vannacci era in piena campagna elettorale, e la conduttrice ha detto di non voler essere strumentalizzata: Belve è un ritratto, non uno spazio di promozione per film, libri e nemmeno per i politici.

Il futuro in Rai, Sanremo e i cinquant’anni

Queste puntate potrebbero essere le ultime prodotte per la tv pubblica? La giornalista ha risposto in modo lineare: è lì, il programma sta per andare in onda e lo fa orgogliosamente dalla Rai. Quanto a una sua possibile presenza a Sanremo, si è trattato soltanto di uno scherzo di Carlo Conti. Intanto oggi Fagnani compie 50 anni e festeggerà in studio, registrando la seconda puntata: quando le è stato chiesto che effetto le faccia il traguardo, ha risposto che lei se ne sente 37.

Chi l’ha visto, Report e la Roma

Sul fronte delle conduzioni, Fagnani ha chiarito di non essere mai stata vicina a Report: il suo nome è uscito più volte, ma l’offerta non è mai arrivata. A Chi l’ha visto, invece, aveva detto di sì con piacere. Tifosa romanista, alla domanda su cosa preferirebbe tra lo scudetto della Roma e Giorgia Meloni a Belve non ha avuto esitazioni: con tutto il rispetto, meglio lo scudetto, perché non metterebbe mai un interesse personale davanti a quello della comunità giallorossa.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI