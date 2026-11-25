Prime Video mette online da oggi, mercoledì 25 novembre, tutti gli otto episodi di Blade Runner 2099, la miniserie che riporta sullo schermo l’universo immaginato da Philip K. Dick e portato al cinema da Ridley Scott nel 1982.

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Cinquant’anni dopo 2049, a Los Angeles comandano i replicanti

La storia parte cinquant’anni dopo le vicende di Blade Runner 2049. La metropoli si è rialzata senza che gli esseri umani avessero alcuna parte nella rinascita, e in città sono ormai i replicanti a dettare le regole, mentre gli umani vivono ai margini della società. Hanno vinto quella partita, ma gli androidi restano soggetti all’obsolescenza programmata da chi li ha creati.

Al centro c’è Cora, interpretata da Hunter Schafer: un’umana in fuga che, per smettere di doversi nascondere, sceglie di assumere l’identità di una replicante e di entrare nel corpo dei blade runner. Con gli altri usa il nome di Marion e accetta l’incarico sperando di assicurare un futuro al fratello minore. Le viene affiancata Olwen (Michelle Yeoh), una replicante a cui restano ormai pochissimi giorni di vita: insieme devono rintracciare un ricercato che custodisce un segreto capace di far crollare l’intera metropoli.

Chi firma la serie e chi la interpreta

Tra i produttori esecutivi compare Ridley Scott, lo stesso regista del film originale del 1982. La scrittura è guidata dalla showrunner Silka Luisa, già autrice di Shining Girls, mentre i primi due episodi portano la firma di Jonathan van Tulleken, regista visto al lavoro su Shōgun. Nel cast regolare ci sono anche Dimitri Abold e Lewis Gribben.

Per il ruolo di Olwen, Silka Luisa ha scritto a Michelle Yeoh una lettera in prima persona, che l’attrice ha raccontato come una vera dichiarazione d’amore per il progetto. Le due protagoniste arrivano da percorsi molto diversi: Hunter Schafer è diventata nota al grande pubblico per Jules in Euphoria, mentre Michelle Yeoh ha vinto il premio Oscar.

Otto episodi in oltre 240 Paesi, senza una seconda stagione

La distribuzione è globale: gli otto episodi sono disponibili in esclusiva su Prime Video in più di 240 Paesi e territori, e per vederli serve un abbonamento alla piattaforma. Chi si affezionerà alla storia, però, non deve aspettarsi un seguito: il racconto è stato strutturato fin dall’inizio come una miniserie chiusa, a prescindere dagli ascolti che otterrà.

Le prime recensioni della critica raccolte da Rotten Tomatoes assegnano alla serie un punteggio del 72% su 36 giudizi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI