Nella serata di martedì 24 novembre 2026 Rai1 si conferma in testa nel prime time in total audience, mentre Canale 5 è costretta a inseguire. La gara risente però della Champions League, che raffredda i due game show dell’access prime time.

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Rai1 in testa con Una Finestra Vista Lago

In cima alla classifica c’è Una Finestra Vista Lago, che su Rai1 raccoglie 2.911.000 spettatori con il 17,03% di share. Dietro si piazza Canale 5 con Sicilia Express, il film con Ficarra e Picone, fermo a 2.061.000 spettatori e al 14,72%. Su Rai2, dopo la presentazione (1.092.000 e 5,18%), la prima puntata della nuova stagione di Belve ottiene 1.766.000 spettatori e il 12,24%, con Pierfrancesco Favino, Francesco Totti e Gemma Galgani tra gli ospiti.

Il calo di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Le coppe pesano anche sull’access prime time. Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, segna un -0,32% e si ferma al 22,51% di share, mentre La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti perde 0,33 punti e chiude al 19,95%. Pur in flessione, il game show di Rai1 resta davanti a quello di Canale 5 nella fascia che precede il prime time.

Gli altri ascolti della serata

Su Italia1 I mercenari 2 si fermano a 817.000 spettatori (4,34%). Rai3, dopo la presentazione (565.000 e 2,74%), arriva a 596.000 spettatori con Amore Criminale (3,35%), mentre Rete4, dopo la presentazione (776.000 e 3,7%), sale a 826.000 spettatori con Verità Nascoste e il 6,27%. DiMartedì su La7 raggiunge 1.523.000 spettatori e il 9,41%, con DiMartedì Più a 518.000 spettatori e l’8,78%. In chiusura di serata X Factor su Tv8 ha 417.000 spettatori (3,01%), e Comedy Match sul Nove si ferma a 512.000 spettatori e al 2,9%.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI