Dal 27 novembre su Sky e in streaming su Now arriva “War – Il divorzio del secolo”, serie Sky Original in otto episodi che porta sullo schermo una separazione destinata a diventare una battaglia giudiziaria.

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Due studi legali rivali per il divorzio del secolo

La storia si svolge nel mondo giudiziario londinese e parte dalla crisi di una coppia dell’élite inglese, che in poco tempo si trasforma in una guerra senza esclusione di colpi. Lui è Morgan Henderson, magnate della tecnologia; lei è Carla Duval, diva del cinema. Si contendono il caso due tra gli studi più prestigiosi della città, Cathcarts e Taylor & Byrne, rivali in quella che tutti chiamano ormai il divorzio del secolo.

Al centro finisce Jonathan “Johnny” Warren, giovane e ambizioso avvocato interpretato da Archie Renaux, trascinato in un ambiente dove si fa carriera con l’ambizione e si colpisce con il tradimento. La vicenda però va oltre il dramma sentimentale: nei primi minuti Morgan passa una notte con una sconosciuta, per scoprire più tardi che era una honey trap, una trappola tesa da Carla per dimostrare il tradimento del marito. Da lì il conflitto si sposta nelle aule di tribunale, con un contenzioso molto costoso e seguito da vicino dai media.

Un cast corale intorno alla coppia protagonista

Accanto a Dominic West e Sienna Miller ci sono Phoebe Fox nei panni di Serena Byrne e James McArdle in quelli di Nicholas Taylor, partner nella vita e nel lavoro all’interno dello studio Taylor & Byrne. Sul fronte opposto agiscono Nina Sosanya, che interpreta Beatrice “Queen Bea” Ubosi, e Pip Torrens nel ruolo di St John Smallwood, le controparti agguerrite di Cathcarts.

Del cast fanno parte, tra gli altri, Celia Imrie, Nick Mohammed, Emma Laird, Archie Panjabi, Adrian Scarborough, Shaheen Jafargholi, Honor Swinton Byrne e Miles Jupp.

Dietro la macchina da presa, e quello che arriva dopo

La serie porta la firma di George Kay, creatore con alle spalle titoli come Hijack, Lupin e The Long Shadow e un palmarès che comprende premi Emmy e BAFTA oltre a una candidatura ai Golden Globe. Alla regia c’è Ben Taylor, già dietro la macchina da presa per Sex Education e Catastrophe. A produrla sono New Pictures, società del gruppo Banijay, e Observatory Pictures, in associazione con Sky e HBO.

Quello in arrivo è soltanto il primo capitolo di un’antologia di battaglie legali: le riprese della seconda stagione sono già in corso e nel cast ci saranno Marisa Tomei, Kelly Macdonald e David Harewood, chiamati a interpretare una nuova vicenda giudiziaria, con i rispettivi avvocati immersi in un caso di diffamazione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI