La settimana dal 30 novembre al 5 dicembre 2026 di Tutto per la mia famiglia gira intorno all’arresto di Suzan, ai raggiri di Akif e allo scontro tra Sengul e Gonul. Su Canale 5 la serie va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:30. Gli episodi sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity.

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Dopo l’arresto, le ragazze tornano a scuola

Asiye, Susen, Harika e Aybike finiscono in carcere con l’accusa di aver tentato di uccidere Emir. Omer, Berk, Doruk e Ogulcan si danno da fare per riportarle a casa. Il loro piano parte da una visita nell’abitazione di Emir, dove capiscono quanto il ragazzo sia legato al suo cane Boni: l’idea è usare quell’affetto per spingerlo a ritirare la denuncia. Tutto salta per colpa del padre di Emir, che convince il figlio a cambiare idea, e alla fine le quattro ragazze tornano comunque in libertà.

Il ritorno tra i banchi non porta la serenità sperata. Ayla è decisa a farle espellere e la situazione peggiora quando Emir le prende in giro davanti ai compagni. A quel punto le ragazze raccontano pubblicamente la verità e ricevono la solidarietà degli studenti, che firmano una petizione per farle restare. Messa alle strette, Ayla deve rinunciare al suo proposito. Intanto Aybike, Susen e Asiye preparano una colazione a sorpresa per ringraziare Omer, Ogulcan, Berk e Doruk dell’aiuto ricevuto, mentre Doruk e Berk cominciano a seguire di nascosto le ragazze sul posto di lavoro.

Spazio anche ai momenti più intimi della famiglia Eren: Omer, Asiye ed Emel vivono con tristezza la Festa della Mamma e ricordano i genitori che non ci sono più. Emel, che ha una carenza di fosforo, spinge i ragazzi a organizzare una battuta di pesca per rimediare. Al pollaio si presenta poi Sevgi, un’anziana signora convinta di essere a casa propria, che tira fuori un borsone zeppo di banconote. Preoccupati per lei, Omer e gli altri provano ad accompagnarla in centrale, ma la donna rifiuta. Sul fronte economico, intanto, i ragazzi si preparano a lavorare duramente per sistemare le cose.

Suzan arrestata, i piani di Akif

Il passaggio del controllo del gruppo Atakul a Suzan avviene senza che la donna sappia fino in fondo quali rischi comporti. Durante il lancio dell’azienda Nebayla la polizia l’arresta per il suo ruolo di amministratrice delegata. Prima che la portino in centrale, Suzan ha un faccia a faccia con Akif, che ammette di averla sacrificata. Harika, sconvolta, trova sostegno in Omer, che le dà ospitalità, ma non si sente ancora a suo agio nella casa degli Eren, dove i contrasti con Asiye si fanno più asprì.

Akif, invece, dichiara il fallimento e, inseguito dai creditori, si nasconde da Tolga. A raccontare come stanno davvero le cose è Gozde, che mette al corrente Ayla e Nebahat: i beni di Akif risultano intestati alla società di cosmetici, mentre a lui restano la firma e la parola decisiva su come usarli. Sengul ascolta la conversazione e corre a informare Harika. La ragazza va a trovare Suzan in carcere e le racconta che il padre avrebbe avuto la possibilità di coprire i debiti vendendo le sue proprietà, ma ha preferito lasciarle pagare le conseguenze delle sue scelte, impegnandosi a cercare i soldi che servono per farla uscire. Nel frattempo Akif aiuta Ayla e Nebahat ad avviare l’azienda di cosmetici e continua a preoccuparsi per la donna che ha mandato in cella.

Sengul e Gonul, tra lavoro e vendette

Il rapporto tra Sengul e Gonul si incrina quando la prima scopre che l’altra ha sostenuto economicamente i ragazzi: si sente tradita e da quel momento la loro relazione diventa sempre più tesa. Nel giorno in cui Nebahat, sapendo che anche Sengul sta per divorziare, le offre un posto nella sua azienda di cosmetici, l’incontro con Gonul rovina il buonumore: tra provocazioni e accuse le due arrivano alle mani.

Intanto Orhan firma le carte del divorzio e Gonul cerca di riconquistarlo organizzando una serata romantica. Sengul non accetta la nuova relazione e si presenta al ristorante per fare una scenata. Per la Festa della Mamma Aybike, Ogulcan e Sengul danno appuntamento a Orhan, ma Gonul riesce a trattenerlo e a impedirgli di presentarsi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI