Apple TV+ ha ufficializzato il rinnovo di Ted Lasso per una quinta stagione. Jason Sudeikis tornerà nei panni dell’allenatore più ottimista della televisione e sarà di nuovo anche produttore esecutivo.

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Un rinnovo costruito sui numeri

Al termine di una trattativa tra la piattaforma, Warner Bros. Television e lo stesso Sudeikis è arrivata l’intesa, che mette nero su bianco quella che per mesi era sembrata soltanto una possibilità. La quarta stagione, tornata nell’agosto 2026 a tre anni di distanza da quello che pareva il capitolo conclusivo della storia, ha convinto le parti ad andare avanti.

I dati spiegano il perché. Il debutto del 4 e 5 agosto ha totalizzato 296,6 milioni di minuti visualizzati, il lancio più visto mai registrato da Apple TV+. La serie ha poi tenuto a lungo nelle classifiche dello streaming: dodici settimane consecutive nella top 10 Nielsen, con circa 9,8 miliardi di minuti complessivi, e una media del 90% su Rotten Tomatoes. Nei primi 54 giorni dall’uscita, la quarta stagione è stata la più seguita tra le comedy della piattaforma tornate dopo una pausa.

Cosa resta aperto dopo il finale della quarta stagione

Il finale ha lasciato sul tavolo diversi spunti. Ted ha affidato la panchina della formazione femminile ad Alice Chilton, il personaggio di Tanya Reynolds, e per sé ha scelto un ruolo da assistente accanto a Coach Beard, interpretato da Brendan Hunt: resta legato al Richmond, ma lascia spazio a una nuova guida tecnica.

Sul versante maschile, Roy Kent (Brett Goldstein) ha accettato l’offerta per allenare il Chelsea, mentre il rapporto con Keeley (Juno Temple) va verso un cambiamento importante, con l’arrivo di un figlio. Rebecca (Hannah Waddingham), dal canto suo, ha chiesto al compagno Matthijs di sposarla. Sono tutti fili che la quinta stagione potrà riprendere e sviluppare, restando fedele allo spirito della serie, fatto di relazioni umane, crescita personale e sport vissuto come esperienza collettiva.

Riprese, cast e piani futuri

Non è stata comunicata una data di uscita, e non sono arrivati nemmeno dettagli sulla produzione. Secondo indiscrezioni le riprese dovrebbero cominciare il 14 aprile, mentre prima dell’annuncio si parlava di una pre-produzione fissata a gennaio 2027: nessuna delle due date ha avuto una conferma ufficiale.

Sudeikis non ha mai nascosto di voler andare avanti. Intervistato al podcast Talk Easy With Sam Fragoso, aveva immaginato un arco narrativo di tre capitoli che, partendo dalla quarta stagione, potesse spingersi fino a una sesta. A luglio aveva parlato del desiderio di girare altre stagioni, e ad agosto Eddy Cue, in casa Apple, aveva spiegato che la serie era certamente abbastanza buona per continuare. Circolano anche indiscrezioni su un accordo triennale firmato dal cast nel 2025, che avrebbe reso la quinta stagione quasi inevitabile.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI