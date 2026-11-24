Stasera, martedì 24 novembre 2026, Sicilia Express arriva in chiaro su Canale 5: la comedy di Natale firmata da Ficarra e Picone va in onda in prima visione assoluta e in un’unica serata, con inizio intorno alle ore 22.

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Da Netflix alla prima serata di Canale 5

Nonostante l’etichetta di film natalizio, quello che arriva sul piccolo schermo è in realtà una miniserie in cinque episodi da 20-30 minuti l’uno, distribuita in esclusiva su Netflix il 5 dicembre 2025. Chi se l’è persa allora, o non ha voglia di spezzarla in cinque tappe, stasera può recuperarla tutta d’un fiato: Canale 5 la trasmette in un solo appuntamento, senza attese tra una puntata e l’altra. Scrittura e regia portano la firma dello stesso duo comico siciliano, che della serie è anche interprete.

Due infermieri e un cassonetto magico

Al centro della storia ci sono Salvo e Valentino, entrambi infermieri siciliani in servizio a Milano. Tra biglietti aerei dal prezzo proibitivo e ferie che non arrivano mai, i due faticano a ricongiungersi con le rispettive famiglie quanto vorrebbero. Una notte, complice la figlia di Valentino, che vorrebbe passare più tempo con il padre, trovano un cassonetto magico capace di spedirli in un attimo da Milano alla Sicilia e viceversa. Da lì le loro vite prendono una piega piuttosto surreale, tra famiglie, bugie e un varco davvero poco prevedibile.

Chi interpreta chi

Accanto ai due comici c’è Katia Follesa, che è Claudia, la moglie milanese di Salvo alle prese con le abitudini di una famiglia del Sud, mentre Barbara Tabita veste i panni di Maria Teresa, moglie di Valentino, con cui ha una bambina. Nel cast figurano anche Sergio Vastano, Angelo Tosto e Adelaide Massari, e Angelo Pisani interpreta Andrea, infermiere milanese collega dei protagonisti. Massimiliano Tortora veste i panni del Presidente del Consiglio, Jerry Calà quelli del Ministro dell’Interno. Ficarra e Picone firmano la sceneggiatura insieme a Fabrizio Cestaro, Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini; la produzione è di Tramp Limited per Netflix.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI