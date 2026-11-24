Sadie Sandler interpreterà il suo primo ruolo horror: sarà la protagonista di Malibu, il film che Tod Williams dirigerà per Netflix. Le riprese cominceranno all’inizio del 2027.

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Il debutto horror di Sadie Sandler

L’attrice, che ha guidato la commedia Roommates, torna a lavorare con lo streamer per un progetto dal tono completamente diverso. Malibu è descritto come horror puro, un cambio netto rispetto ai lavori che le conosciamo. Nel 2020 era accanto al padre Adam Sandler nella commedia a tema mostri Hubie Halloween, dove il brivido lasciava sempre spazio al riso, e ha prestato la voce a Winnie in tre film della saga animata Hotel Transylvania. Ha 20 anni, e anche la sorella Sunny sta muovendo i primi passi come attrice. Tra i suoi crediti ci sono Roommates, Jay Kelly, Happy Gilmore 2, You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah e la serie Nobody Wants This.

Cosa succede a Malibu

La storia segue un’aspirante attrice, il personaggio affidato a Sandler, che accetta all’ultimo minuto un incarico da dog-sitter nella villa di una star del cinema, appartata sulla costa di Malibu. Ciò che la casa le riserva è diverso da quello che si aspettava di trovare, ed è da lì che il racconto scivola nel terrore.

Regia, sceneggiatura e produzione

Williams dirige il film da una sceneggiatura scritta insieme a Tom Pabst, che ha lavorato alla serie sui supereroi Titans. Il regista ha alle spalle Paranormal Activity 2 e, nel 2016, Cell, adattamento dell’omonimo romanzo di Stephen King con protagonisti John Cusack e Samuel L. Jackson. A produrre sono la Vertigo Entertainment di Roy Lee, la Room 101 di Steven Schneider e la Happy Madison di Adam Sandler. Lee è stato executive producer di serie horror come Crystal Lake e It: Welcome to Derry, mentre tra i suoi titoli recenti figurano Resident Evil, Weapons, A Minecraft Movie e Anything but Ghosts, il prossimo film di Curry Barker.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI