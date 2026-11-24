Lunedì 7 dicembre il preserale di Canale 5 riaccoglie “OK il prezzo è giusto!”, lo storico game show in onda ogni giorno, dal lunedì alla domenica. A condurre la nuova edizione c’è Ilary Blasi.

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Ilary Blasi alla guida del programma

La conduttrice raccoglie il testimone e porta nello studio ironia e spontaneità, mantenendo il tono e il linguaggio che il gioco ha sempre avuto. Deve far convivere la propria cifra personale con una formula ormai entrata nella memoria collettiva, riconoscibile anche a chi la incontra per la prima volta.

Indovinare il prezzo, dalla spesa all’automobile

La gara resta quella di sempre: chi partecipa deve intuire il valore esatto di oggetti di ogni genere, dalla spesa di tutti i giorni a un telefonino, fino a un’automobile. È un passatempo immediato, che spinge anche chi guarda dal divano di casa a mettersi alla prova e che si regge sui richiami rituali della platea, come il grido del «100» e il celeberrimo «Apriti, Sesamo!».

Il pubblico presente in studio resta un elemento centrale della competizione: ogni puntata diventa una festa collettiva, con la sala che trattiene il fiato e poi esulta quando qualcuno centra la cifra esatta.

Il ritorno in preserale

L’appuntamento è fissato per le 18.45 su Canale 5, a partire da lunedì 7 dicembre. Il programma è realizzato da RTI e Fremantlemedia Italia.

Il gioco è già passato su questo canale: il debutto risale al 12 settembre 1988, con Gigi Sabani alla conduzione, mentre la popolarità è cresciuta poi con Iva Zanicchi. L’ultima edizione, nel 2000-2001, era stata affidata a Maria Teresa Ruta.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI