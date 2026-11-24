Sono iniziate nel Regno Unito le riprese di Mosquito, serie in sei episodi creata, scritta e prodotta da Tony McNamara per Disney+. I protagonisti sono Nicholas Hoult e Daisy Edgar-Jones, che figurano anche tra i produttori esecutivi.

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Un matrimonio incrinato da un ronzio

Ed (Hoult) e Kate (Edgar-Jones) sono sposi da poco, all’apparenza tranquilli e ben inseriti nei rispettivi ambienti. Le pressioni del lavoro e la ripetitività della vita domestica bastano però a incrinare l’equilibrio. Quando in casa entra una zanzara che non dà tregua, il piccolo disagio quotidiano innesca una reazione a catena che nessuno dei due riesce a controllare. La pazienza si consuma giorno dopo giorno e le maschere cadono una alla volta, lasciando emergere rancori mai espressi, bugie e segreti rimasti sepolti. Tra rivalità agguerrite sul posto di lavoro, un’eredità aziendale contesa e un rapporto sempre più in bilico, Ed e Kate si trovano davanti alla realtà della loro convivenza, senza più vie di fuga.

Chi compone il cast

Accanto ai due protagonisti c’è Kyle Soller nel ruolo di Hunter, fratellastro di Ed: un uomo concreto, che ha speso la vita nell’azienda di famiglia e non accetta di doverne condividere la gestione. Phoebe Fox interpreta Gail, la cugina, dottoranda in antropologia e collaboratrice di cui ci si può fidare. Francis Magee è Viktor, dipendente storico deciso a sistemare un vecchio conto rimasto aperto. Belinda Bromilow veste i panni di Agnes, direttrice senza scrupoli, e John Macmillan quelli di Brian, collega brillante e glaciale. Liv Hill e Den Rasaq sono due ambiziosi rivali d’ufficio. Il cast annunciato si completa con Phoebe Campbell, Akshay Khanna e Bamshad Abedi Amin.

Produzione e distribuzione

Tutti e sei gli episodi sono diretti da Matthew Moore. La produzione è affidata a 20th Television, Piggy Ate Roast Beef Productions e Hustle & Punch. Tra i produttori esecutivi, oltre a McNamara, Hoult ed Edgar-Jones, figurano Marian Macgowan, Tracy Underwood e Daniel Pipski. A commissionare la serie e a commentare l’avvio delle riprese è stata Lee Mason, vice president scripted di Disney+ EMEA.

Per McNamara, candidato all’Oscar e vincitore di un Bafta, e per Hoult non è la prima collaborazione: i due hanno già lavorato insieme in The Great, dove l’attore era lo zar Pietro III accanto a Elle Fanning nei panni di Caterina, e ha ottenuto candidature ai Golden Globe e agli Emmy. Edgar-Jones torna invece alla serialità dopo Normal People, che le è valso le candidature ai BAFTA e agli Emmy. Mosquito sarà in streaming su Disney+ in tutto il mondo e, negli Stati Uniti, anche su Hulu. Una data di uscita non è stata ancora comunicata.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI