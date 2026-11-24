Netflix ha fissato la data d’uscita di March of the Jaguars, il primo documentario naturalistico che lo streamer produce in America Latina: sarà visibile in tutto il mondo a partire dal 2 dicembre. La voce narrante è quella di Fernanda Torres, e insieme all’annuncio sono arrivate le prime immagini del trailer.

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Una famiglia di giaguari nel Pantanal

Protagonista è Patrícia, matriarca di un branco di giaguari che vive nel Parco Statale Encontro das Águas, nella regione brasiliana del Pantanal. Il racconto passa da lei: morta, osserva dal mondo spirituale i nipoti Marcela e Rio, che seguiamo dai primi mesi di vita fino all’età adulta mentre il loro mondo diventa sempre più insidioso. Il Pantanal si sta prosciugando, il fuoco avanza e con l’incendio compare Forasteiro, un maschio enorme che minaccia la loro vita.

Per arrivare a queste immagini sono serviti cinque anni di lavoro e 26 spedizioni, durante le quali la troupe ha trascorso 46 settimane dentro e intorno al parco, al fianco di pantaneiros, ricercatori e guardaparco. I coproduttori assicurano che il documentario mostra comportamenti dei giaguari mai ripresi prima. Dura 75 minuti e la lingua originale è il portoghese.

La voce di Fernanda Torres e la squadra

Torres, candidata all’Oscar come migliore attrice protagonista per I’m Still Here, presta la voce alla giaguara Patrícia e accompagna lo spettatore dentro la sua vicenda. Dietro la macchina da presa c’è Lawrence Wahba, che firma anche la sceneggiatura insieme a Fernanda Polacow. Alla produzione lavorano Alexandre Soullier ed Emmanuel Priou, vincitore nel 2006 dell’Oscar per il miglior documentario con La marcia dei pinguini, affiancati da Mike Bueno. La lavorazione nasce dalla collaborazione tra Duo2 TV e Bonne Pioche.

Il film è stato presentato in anteprima il 16 ottobre alla 50ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di San Paolo, quando la data di arrivo sulla piattaforma non era ancora stata comunicata. Seguirà la distribuzione, che attraverso Netflix raggiungerà il pubblico di oltre 190 paesi.

Lo sguardo del regista

Wahba ha le idee chiare sul senso del proprio lavoro e parte da ciò che sta davanti all’obiettivo:

“In a way, my camera becomes the eyes of millions of people, revealing the wonders of nature in its rawest form, in remote and virtually inaccessible places”.

L’intenzione dichiarata è mostrare i giaguari come non li si è mai visti, suscitando meraviglia ma anche la consapevolezza che proteggerli è urgente. Portare queste immagini a un pubblico così ampio, spiega, è l’occasione per trasformare lo stupore in attenzione e l’attenzione in azione. Il regista sottolinea poi quanto contasse avere una squadra brasiliana, perché per i brasiliani il giaguaro è molto più di un animale:

“No one could tell this story quite like Brazilians can. To us, a jaguar is much more than just an animal. From a scientific perspective, it is a flagship species, a symbol of the conservation of entire ecosystems. In the cosmology of our Indigenous peoples, it is a sacred being, a messenger between the spiritual and physical worlds”.

Il Brasile ospita circa metà della popolazione selvatica mondiale di questo felino, e secondo Wahba March of the Jaguars tiene insieme il rigore scientifico e la libertà poetica di ascoltare e interpretare i messaggi che questi animali hanno da condividere.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI