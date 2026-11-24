I Maneskin si preparano a tornare sul palco dell’Ariston come super ospiti di Sanremo 77, dove presenteranno il nuovo singolo, l’unico brano in italiano del prossimo album, inciso insieme a Mina. La notizia sta rimbalzando sui media in queste ore, ma per ora nessuno dei protagonisti ha dato conferme ufficiali.

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La reunion a Sanremo 77

Stefano De Martino lavora al Festival dallo scorso febbraio, da quando Carlo Conti gli ha ceduto il timone in diretta dall’Ariston. Ha voluto al suo fianco Fabrizio Ferraguzzo, musicista e discografico, unico italiano nella giuria dei Grammy e manager proprio della band: una coincidenza che ha alimentato le aspettative su un ritorno del gruppo sul palco della città dei fiori. La reunion, in effetti, era già stata confermata a settembre dal conduttore nel corso di un’intervista, mentre manca la conferma sulla collaborazione con la cantante. Il Festival andrà in scena dal 16 al 20 febbraio.

Il singolo con Mina

Secondo l’indiscrezione, la band avrebbe fatto arrivare a Mina due brani attraverso il proprio entourage: la cantante ne ha scelto uno, su cui poi si sono trovati tutti d’accordo. Il titolo resta top secret e la sua parte vocale sarà registrata nelle prossime settimane. Il duetto diventerà il biglietto da visita del disco, che riporta i Maneskin a pubblicare inediti a quattro anni da Rush!, uscito nel 2023, e dovrebbe arrivare a febbraio. Oltre al pezzo con Mina, in italiano, l’album conterrà canzoni in inglese e una sola traccia in spagnolo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI