Netflix ha diffuso il trailer di The Murder of JonBenét Ramsey, la miniserie in otto episodi dedicata a uno dei casi irrisolti più discussi della storia americana. Gli episodi, di circa un’ora ciascuno, arrivano tutti insieme sulla piattaforma il 10 dicembre, a poche settimane dal trentesimo anniversario della morte della bambina.

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Il trailer e la notte di Natale

Il filmato si apre nelle prime ore del 25 dicembre 1996, quando John e Patsy Ramsey si svegliano e trovano la figlia sparita e un biglietto per il riscatto appoggiato sul piano della cucina. Una versione per pianoforte di Silent Night accompagna le immagini e rende l’atmosfera ancora più cupa, mentre il racconto passa ai sospetti degli investigatori verso la famiglia stessa. Il trailer lascia intendere che l’omicidio è soltanto il punto di partenza della storia: la miniserie punta a ricostruire anche il clamore pubblico e la sofferenza privata che ne sono seguiti.

Netflix ha pubblicato insieme al trailer la locandina e alcune nuove immagini della serie. Richard LaGravenese, showrunner e produttore esecutivo, ha spiegato così la sfida del progetto:

Mi affascinava la sfida di fare qualcosa che è un mistero attorno a un delitto senza finale, senza soluzione.

Il cast e chi lavora dietro la macchina da presa

Patsy Ramsey ha il volto di Melissa McCarthy, due volte vincitrice dell’Emmy e candidata all’Oscar, mentre Clive Owen, candidato a Emmy e Oscar, interpreta John Ramsey. Emily Mitchell è JonBenét. Harrison Query e Tommy Wallach hanno scritto la serie a quattro mani, la regia è di Anne Sewitsky e la supervisione spetta a LaGravenese, che figura tra i produttori esecutivi insieme a Query, Wallach, McCarthy, Sewitsky, Glasser, Ron Burkle, Bob Yari e David Hutkin per 101 Studios.

Il resto del cast è ampio: Garrett Hedlund è il detective Steve Thomas, Alison Pill la detective Linda Arndt, Shea Whigham interpreta Alex Hunter, Owen Teague è Shane Edwards, Clifton Collins Jr. il detective Tom Trujillo, Angus Caldwell Burke Ramsey. Ci sono poi Jaime Ray Newman, Rory Cochrane, Chris Bauer, Will Patton nel ruolo di Lou Smit, Jeremy Bobb, John Billingsley, Josh Stamberg, Margo Martindale e Tzi Ma.

Da Paramount+ a Netflix, passando per il turnaround

Il progetto è nato su un’altra piattaforma rispetto a quella che lo manderà in onda. La miniserie era stata sviluppata in origine per Paramount+ con un altro titolo, Unspeakable: The Murder of JonBenét Ramsey, ed era già completa quando alla fine del 2025, dopo la fusione tra Skydance Media e Paramount Global, la nuova dirigenza l’ha visionata e messa in turnaround. È rimasta ferma quasi due anni prima di trovare una collocazione: a luglio 2026 Netflix ha acquistato i diritti mondiali da 101 Studios.

La narrazione segue più punti di vista e mette al centro le speculazioni, il dolore e il lutto mai chiuso attorno alla scomparsa della bambina di sei anni. La sinossi ufficiale racconta i Ramsey alle prese con il proprio strazio e con il giudizio dell’opinione pubblica, sullo sfondo di un’indagine piena di errori che si sgretola tra conflitti interni e assalto mediatico.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI