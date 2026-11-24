Martedì 24 novembre, nella giornata internazionale dedicata all’eliminazione della violenza sulle donne, Veronica Pivetti torna su Rai 3 con uno speciale di Amore Criminale – Storie di Femminicidio. Al centro della serata c’è la storia di Ilaria Sula, la 22enne uccisa a Roma nel marzo del 2025.

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La storia di Ilaria Sula

Ilaria Sula è stata uccisa con tre coltellate al collo in via Homs, nel quartiere Africano di Roma, nell’appartamento dove l’ex fidanzato viveva con i genitori. Era la notte fra il 25 e il 26 marzo 2025. A toglierle la vita è stato Mark Samson, 23 anni, il ragazzo con cui aveva chiuso una relazione durata tre anni; al momento del delitto in casa c’era anche la madre di lui. Ilaria, originaria dell’Albania, aveva trascorso infanzia e adolescenza a Terni e poi si era trasferita nella capitale per studiare Statistica alla Sapienza, dividendo l’appartamento con altre studentesse fuori sede. Quando lei gli ha comunicato di volerlo lasciare, il giovane ha reagito con un controllo sempre più stretto e ossessivo. Dopo averla uccisa, Samson ha chiuso il corpo in una valigia e l’ha abbandonato in una zona impervia dei Monti Prenestini, dove è stato ritrovato il 2 aprile 2025.

La condanna di Mark Samson

Il 27 ottobre 2026 i giudici della terza sezione della Corte d’Assise di Roma hanno condannato Samson, reo confesso, all’ergastolo in primo grado. Tra le aggravanti riconosciute ci sono la premeditazione, i futili motivi, il legame affettivo con la vittima e l’occultamento del cadavere. Secondo la Procura, l’incontro e l’aggressione erano stati programmati, e questo escluderebbe l’ipotesi di uno scatto d’ira incontrollato. La sentenza è di primo grado e contro di essa sono possibili impugnazioni. Il padre di Ilaria ha commentato:

«È stata fatta giustizia ma l’ergastolo vero ce lo abbiamo noi»

, aggiungendo che Samson è ancora vivo, mentre sua figlia no.

Lo speciale e la nuova serie

Amore Criminale ripercorre la tragedia con le testimonianze dei familiari di Ilaria e con una ricostruzione recitata. La puntata va in onda alle 21:15 su Rai 3 e si può seguire anche in streaming su RaiPlay. Apre la strada alla nuova serie del programma, in arrivo a febbraio 2027.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI