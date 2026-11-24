Venerdì 18 dicembre Paramount+ pubblica i primi due episodi di “Frisco King”, spin-off di “Tulsa King” scritto e ideato da Taylor Sheridan. La serie ha come protagonista un nuovo boss della malavita, interpretato da Samuel L. Jackson, e dopo il debutto prosegue con un episodio ogni venerdì.

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Il ritorno di Russell Lee Washington Jr.

Jackson è Russell Lee Washington Jr., il gangster navigato che il pubblico ha conosciuto nella terza stagione di “Tulsa King” e che adesso ha una serie tutta sua. Il progetto, però, all’inizio aveva un altro nome: Paramount+ lo aveva ordinato a luglio 2025 come “NOLA King”, con il personaggio in azione a New Orleans, poi il titolo è cambiato e la storia si è spostata in Texas.

La prima stagione conta otto episodi, tutti firmati da Sheridan, e viene girata a Fort Worth, in Texas, e nei dintorni. La data del debutto non è casuale: il 18 dicembre è anche il giorno del finale della quarta stagione di “Tulsa King”, quasi un passaggio di consegne all’interno del franchise.

Chi affianca Lee Washington

Jackson è circondato da un gruppo di volti nuovi. Asa Germann interpreta Teddy, studente brillante e pieno di iniziativa che ha abbandonato il college e diventa il protetto di Lee. Kai Caster è Keith, parcheggiatore del Sandman Hotel, texano e di modi gentili, che entra nella squadra del boss. Lilah Pate e Savanna Gann sono London e Avery, cheerleader del posto reclutate da Lee, che sanno usare il proprio fascino per ottenere quello che vogliono. In un cameo speciale compare anche Sylvester Stallone.

Tra i produttori esecutivi ci sono Jackson stesso, Stallone, David C. Glasser, LaTanya Richardson Jackson e altri. A occuparsi della lavorazione sono Paramount Television Studios e 101 Studios, e la serie si vede in esclusiva in streaming su Paramount+.

La trama, dal Texas alla scalata criminale

Lee Washington lascia New Orleans e arriva a Frisco, in Texas, dove sotto la superficie perbene della periferia americana intravede un terreno di conquista insospettato. Mette insieme una squadra composta da un pupillo ambizioso, un autista di fiducia e una compagnia eterogenea di soci eccentrici, e in fretta trasforma piccoli traffici ed espedienti in un giro d’affari criminale su larga scala.

Con i profitti, però, crescono anche i pericoli e le rivalità: per restare al comando, il protagonista deve tenersi costantemente un passo avanti agli avversari. Nel teaser Russell compare insieme a Dwight “The General” Manfredi, il personaggio di Stallone, mentre i due mettono a punto la nuova impresa illegale a Frisco.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI