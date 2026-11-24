Beautiful → link a /tag/beautiful/. Il primo paragrafo non è dentro

, ma il testo va lasciato com’è, con le regole di output sui blocchi.

Pagine:

– Beautiful: “Beautiful” dentro , prima occorrenza. Frase: “La settimana di Beautiful in onda su Canale 5 …” Al massimo un link per frase, quindi Canale 5 nella stessa frase non si può linkare. Priorità: Beautiful (argomento principale) prima. Canale 5 ricorre altrove? Nel testo compare solo lì. Quindi non si linka.

– Mediaset Infinity: nella seconda frase, linkabile.

– L’Eredità replica: “l’eredità dei Forrester” parla di altro, non linkare.

– Offerte: non linkare.

Output: il primo blocco di testo senza

resta così, ogni blocco separato da riga vuota.

Beautiful: l’anchor text è “Beautiful” dentro em; metto il link dentro l’em.

La settimana di Beautiful in onda su Canale 5 dal 30 novembre al 5 dicembre 2026 mostra una Forrester Creations spaccata in due, un piano di Steffy per riprendersi l’azienda e un Ridge sempre più vicino a Taylor. Gli episodi inediti vanno in onda dal lunedì al sabato, intorno alle 13:40, e si possono recuperare anche in streaming su Mediaset Infinity.

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La guerra in casa Forrester

Alla Forrester Creations la distanza tra la famiglia e la nuova gestione firmata da Hope e Carter cresce di puntata in puntata. Ridge, Eric, Taylor e Steffy non perdonano a Carter quello che leggono come un tradimento e sono persuasi che sia stata Hope a manovrarlo, spingendolo a mettere le mani sull’azienda. Steffy vuole riconquistare quella che considera l’eredità dei Forrester e annuncia di avere un piano per far cadere i due e riportare la maison sotto la guida della sua famiglia: il sabato successivo, a colazione a casa di Eric, comunica ai suoi che quel giorno stesso rientrerà in ufficio, prima mossa del suo progetto.

Il naso francese e la scommessa sui profumi

Hope e Carter, invece, pensano allo sviluppo della maison e a una nuova linea di profumi, che prende una piega inattesa con l’arrivo di Daphne Rose, celebre naso francese. Daphne presenta una fragranza esclusiva battezzata “Forrester” e lascia intendere di voler collaborare con la maison. L’idea piace: Brooke la approva e la considera la strada per portare il marchio nel settore dei profumi di lusso, mentre Hope, entusiasta, difende anche il disegno di Carter di allargare l’offerta a gioielli, borse e scarpe e ricorda quanto sia vicina la firma dell’accordo con la profumiera. Dietro la visita di Daphne, però, si nascondono intenzioni che nessuno immagina.

Ridge e Taylor, con Brooke a guardare

Lo strappo con Brooke si consuma in parallelo: lei ha accettato il ruolo di amministratore delegato e si è schierata con Carter e Hope, così Ridge le ha rinfacciato il tradimento e le ha intimato di mandare via la figlia dallo chalet. Sentendosi trattata come una Logan qualunque, Brooke racconta a Hope di aver schiaffeggiato Ridge e spintonato Taylor e decide di rinunciare alla loro storia, senza però lasciare la Forrester, dove continua a sostenere il progetto legato a Daphne Rose. In ufficio, però, è tormentata dai pensieri su Ridge, non accetta la rapidità con cui lui è tornato da Taylor e comincia a chiedersi se abbia ancora senso restare al timone dell’azienda.

A casa di Eric, intanto, Ridge e Taylor festeggiano la ritrovata intesa: lui le regala l’ultimo abito originale firmato Forrester, quello a cui lavorava prima di essere estromesso, e organizza una cena a sorpresa, senza invitati né camerieri. Nella serata del venerdì, tra candele e vino, Taylor ammette di essere tornata a Los Angeles persuasa di dover dire addio a Ridge e di sentire ora il cuore rinascere. Lui le propone di riprendere la vecchia casa sulla spiaggia e di tornare a vivere insieme, ricordandole quanto abbia sempre amato la sua sincerità e la sua integrità. Donna, rientrata in casa, assiste di nascosto alla scena, mentre i due ballano e si baciano, e corre a telefonare alla sorella per raccontarle tutto. Nella stessa notte Steffy e Finn festeggiano la fine della storia tra il padre e Brooke, convinti che i genitori siano ormai destinati a stare insieme.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI