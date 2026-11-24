Sabato 28 novembre, nella nona puntata di Ballando con le Stelle su Rai 1, Roberta Bruzzone torna in studio per esibirsi come ballerina per una notte. La criminologa, per anni volto fisso del programma di Milly Carlucci, stavolta salirà lei stessa in pista invece di commentare le esibizioni altrui.

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Da bordo pista alla pista

Per Roberta Bruzzone non è un esordio assoluto: dal 2017 al 2021 ha affiancato la giuria come commentatrice a bordo pista, seguendo da vicino le coppie in gara e le loro esibizioni. Milly Carlucci la riaccoglie ora in studio con un ruolo diverso, quello di Ballerina per una notte. Con le maestre darà vita a una coreografia legata a una dedica molto particolare, rivolta alle donne vittime di violenza. Il punteggio ottenuto con la sua esibizione andrà poi a vantaggio di chi resta in gara, in una serata in cui ogni punto può pesare.

Doppia eliminazione e ripescaggio

La nona puntata si chiuderà con una doppia eliminazione, e la conduttrice ha mandato un messaggio chiaro alle coppie in gara:

Lavorate tanto questa settimana perché la giuria, ovviamente, sarà molto più attenta del solito al pelo nell’uovo

Con le due uscite di sabato salgono a sei le coppie che prenderanno parte al ripescaggio del 5 dicembre. Per ora hanno lasciato il programma Riccardo Rossi con Elisa Terrasi, Jimmy Ghione con Anastasia Kuzmina, Eugenio Finardi con Rebecca Gabrielli e Massimo Ghini con Valentina Fiorini.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI