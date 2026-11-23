Il cast di Upgraded 2 si completa con quattro attori che avevano già preso parte al primo film. Aimee Carrero, Rachel Matthews, Andrew Schulz e Saoirse Monica Jackson tornano nei rispettivi ruoli, mentre in Italia la lavorazione del sequel è in corso.

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I quattro ritorni affiancano Mendes, Bibb e Tomei

Del gruppo annunciato in precedenza facevano già parte Camila Mendes, protagonista e produttrice, Leslie Bibb e Marisa Tomei, e ora si aggiungono i quattro nomi che chiudono il quadro. Nel cast entrano anche Andrea Arcangeli, Alessandro Preziosi, Tanner Zagarino e Christopher McDonald. Sulla trama, però, il riserbo resta totale e nessun dettaglio è stato diffuso.

Riprese in corso in Italia e regia affidata a Becca Gleason

Le riprese si svolgono in Italia con Becca Gleason alla regia, al posto di Carlson Young, che aveva diretto il primo capitolo. Gleason ha esordito con Summer ’03, presentato al SXSW, e dovrebbe dirigere Alice Is Missing per Paramount; in televisione è stata consulente alla produzione della serie Amazon MGM The Summer I Turned Pretty. Luke Roberts e Justin Matthews, già autori del primo film, firmano la sceneggiatura, mentre i diritti di distribuzione mondiale sono di Amazon MGM Studios. Il sequel arriverà su Prime Video in tutto il mondo, ma una data di uscita non è ancora stata annunciata. Tra i produttori figurano Mike Karz e Bill Bindley per Gulfstream Pictures, la stessa Mendes e Rachel Matthews per Honor Role, Lena Roklin per Luber Roklin Entertainment e Piers Tempest per Tempo Production.

Il primo Upgraded, diretto da Carlson Young e arrivato su Prime Video a febbraio 2024, mostra da dove riparte la storia: al centro c’è Ana (Mendes), aspirante stagista nel mondo dell’arte, invitata all’ultimo minuto a un viaggio di lavoro a Londra dalla sua capa Claire (Tomei); sull’aereo conosce il ricco William (Archie Renaux). Tra Londra e New York, la commedia racconta la difficoltà di tenere insieme lavoro, amore e sogni.

I quattro attori, tra serie tv e blockbuster

Carrero è un volto fisso della serie Apple Your Friends and Neighbors e prossimamente sarà impegnata in due film Netflix, One Attempt Remaining e Protecting Jared; prima ancora ha lavorato in The Menu di Mark Mylod. Matthews ha alle spalle Frozen II della Disney, Happy Death Day e il suo seguito, The Duel, Batwoman, Looking for Alaska e Do Revenge, e ha prodotto il primo Upgraded come executive producer attraverso Honor Role, la società di produzione lanciata nel 2024 insieme a Mendes.

Schulz ha chiuso il tour mondiale Life, culminato nell’omonimo special Netflix del 2025, e ha appena interpretato la versione live-action di Street Fighter per Paramount e Legendary Pictures; prossimamente lo vedremo in Miami Vice ’85 di Universal e in Running per Apple Original Films. Jackson si è fatta conoscere con la sitcom Derry Girls di Channel 4 e ha poi recitato in This City Is Ours della BBC, nella commedia in costume The Decameron di Netflix e in How To Get To Heaven From Belfast di Lisa McGee; sul grande schermo è apparsa in The Flash, Upgraded e Finding You.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI