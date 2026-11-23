Francesco Totti è l’ospite della nuova puntata di Belve, intervistato da Francesca Fagnani. La puntata va in onda domani, martedì 24 novembre, in prima serata su Rai2 alle 21.25 ed è disponibile anche on demand su RaiPlay e Disney+. L’ex capitano della Roma racconta i suoi anni d’oro nel calcio, la fine del matrimonio con Ilary Blasi e il nuovo capitolo con Noemi Bocchi.

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Il ricordo del padre e il rimpianto per i figli

Il momento più intenso riguarda suo padre: con gli occhi lucidi, Totti ammette di non avergli mai detto “ti voglio bene”. La conduttrice gli chiede che cosa gli manchi di più e la risposta arriva subito.

«L’abbraccio. Sono cose che non fai e poi quando vengono a mancare le persone che sono il fulcro di tutto ti senti perso e solo. Senza di lui è un’altra vita. Oggi mi dico che sono stato una testa di cazzo a non averlo fatto. Purtroppo sto facendo lo stesso con i miei figli. E so che sbaglio».

Ne esce un mea culpa che tocca anche il presente, cioè il rapporto con i figli e la consapevolezza di ripetere un errore che continua a pesargli.

La fine con Ilary Blasi e il nuovo capitolo con Noemi Bocchi

Fagnani cita una frase che Ilary Blasi aveva pronunciato nella stessa trasmissione, quando aveva detto che un tradimento, da parte dell’uno o dell’altra, non sarebbe stato superabile. Alla domanda se quella previsione si sia rivelata giusta, Totti risponde senza giri di parole.

«È successo. Non riesco a perdonare».

Durante la conversazione trovano spazio anche la storia d’amore con Noemi Bocchi, le scelte future della coppia e la sua famiglia.

Gli anni d’oro e le delusioni con la Roma

La conduttrice gli domanda se, con il senno di poi, qualcuno abbia approfittato della sua posizione quando era al top, e la replica è netta.

«Persone impensabili, familiari, amici, parenti. Hanno mangiato in tanti».

Segue la spiegazione: con il tempo le strade si dividono e si capisce cosa sia successo davvero, tanto che, se potesse tornare indietro, non lo rifarebbe. L’ultima parte riguarda il rapporto con la Roma, con un’amarezza che l’ex capitano non nasconde: «Avrei preferito che la società mi rispettasse di più».

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI