Questa sera, lunedì 23 novembre, Nicola Porro è di nuovo su Rete 4 con una nuova puntata di Quarta Repubblica, in onda alle 21.30. La serata ruota attorno alla morte di Gianni De Gennaro e alla seconda parte dell’intervista a Mosab Hassan Yousef, con un dibattito in studio.

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Il caso De Gennaro

L’approfondimento sulla morte dell’ex capo della Polizia, con le circostanze che l’hanno accompagnata, è il centro della puntata. Il racconto passa per carte, indagini e storie che pesano ancora su alcuni dei passaggi più discussi della storia recente del Paese, e il programma non anticipa dove arriverà la ricostruzione.

De Gennaro, 78 anni, si è tolto la vita nella sua casa di campagna in Maremma. Era indagato dalla procura di Caltanissetta per depistaggio nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio.

Sul fronte della cronaca nera, la serata propone anche un nuovo focus sul delitto di Garlasco.

La seconda parte dell’intervista a Mosab Hassan Yousef

Subito dopo va in onda il secondo capitolo del colloquio con Mosab Hassan Yousef, conosciuto come il Principe verde, di cui il primo era stato annunciato nelle settimane precedenti. Yousef è il figlio pentito di Sheikh Hassan Yousef, tra i fondatori di Hamas.

Gli ospiti della serata

Partecipano al confronto, tra gli altri, Alessandro Sallusti, Bruno Vespa, Eshkol Nevo, Daniele Capezzone, Michele Silenzi e Hoara Borselli.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI