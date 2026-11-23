Prime Video ha fissato la data: la seconda stagione di “Overcompensating” debutterà il 17 febbraio 2027, con tutti e otto gli episodi disponibili fin dal primo giorno.

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Quando esce la seconda stagione

La comedy firmata A24 e Strong Baby torna il 17 febbraio 2027 e arriverà in blocco: gli otto episodi della stagione saranno online tutti insieme, come già accaduto in passato per altri titoli originali della piattaforma. Alla guida del progetto c’è ancora Benito Skinner, creatore, sceneggiatore e produttore esecutivo, affiancato da Scott King come showrunner. Tra i produttori esecutivi figurano anche Charli XCX e, per Strong Baby, Jonah Hill, Matt Dines e Ali Goodwin.

Il cast dei nuovi episodi

Insieme a Skinner tornano Wally Baram e Mary Beth Barone, colonne portanti del gruppo fin dalla prima stagione. Tra aule e corridoi del campus arriveranno anche Adam DiMarco, Rish Shah, Holmes, Corteon Moore, Tom Francis, Owen Thiele, Kyle MacLachlan, Connie Britton, Aisha Dee, Lukas Gage e Nell Verlaque: un innesto corposo, che allarga ulteriormente la platea di personaggi attorno ai protagonisti.

La trama e il nuovo semestre

La serie è ambientata nel 2010 e ruota attorno a Benny, interpretato dallo stesso Skinner. Al liceo è stato reginetto del ballo e ha giocato a football, ora al college fa i conti con un ruolo che gli sta stretto mentre cerca di capire fino in fondo chi è e cosa desidera. Con lui ci sono Carmen (Wally Baram), l’amica inseparabile, e la sorella maggiore (Mary Beth Barone), presenza costante in mezzo al disordine.

La seconda stagione riprende il racconto dall’inizio del secondo semestre: per Benny e i suoi amici arrivano nuovi amori, situazioni imbarazzanti, risvegli sessuali e un ingresso piuttosto insidioso nel mondo dello sport studentesco. Il tono resta ironico e pungente, e continua a indagare quanto siamo disposti a fingere pur di scoprire chi siamo davvero.

Skinner ha descritto così il cambio di baricentro della nuova stagione:

If Season 1 was about friends, I think this season is about family

Il passaggio sul rapporto con i genitori è il cuore dei nuovi episodi: Benny prova a ripresentarsi alla famiglia dopo aver iniziato ad accettare sé stesso.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI