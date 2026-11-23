Netflix riporterà Minimum Wage sulla piattaforma nella primavera del 2027 con 14 episodi inediti. La sitcom, arrivata in catalogo lo scorso ottobre, mette alla prova un modello comico più rapido degli standard televisivi: puntate da un quarto d’ora e una narrazione senza pause.

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Quattordici nuovi episodi e un dubbio da sciogliere

Dietro il ritorno della serie c’è American High, la società guidata da Jeremy Garelick e Will Phelps. Resta da decidere dove collocare i nuovi episodi: potrebbero diventare la seconda parte della prima stagione oppure un ciclo autonomo, e da questo dipenderà il modo in cui li troverete in catalogo. Sono certi il numero delle puntate, quattordici, e la finestra di uscita, la primavera del 2027.

Netflix aveva ordinato 20 episodi, ma American High ne ha scritti e prodotti 28, sostenendo che girare tutti i copioni sarebbe costato meno. Nel frattempo la società ha accumulato circa 50 bozze di sceneggiatura supplementari, materiale già pronto per un’eventuale prosecuzione del progetto.

La scommessa degli episodi da 15 minuti

La durata ridotta è stata una richiesta precisa della piattaforma, e gli autori non l’hanno scelta. Garelick ha raccontato che, al momento dell’acquisizione, Netflix pretendeva puntate da almeno dodici minuti e mezzo, e che gli sceneggiatori hanno dovuto ripensare la struttura classica della sitcom. Phelps è ancora più esplicito sulle prospettive di questo modello: indica negli episodi da 15 minuti, vicini per durata a quelli di SpongeBob, una possibile direzione futura della televisione. L’obiettivo è azzerare i tempi morti e concentrare la comicità in una narrazione immediata. Del resto il pubblico è sempre più abituato ai contenuti brevi dei social network.

Sul piano pratico la durata varia. Le puntate vanno dai 12 ai 20 minuti e il pilot arriva fino a circa 20, sopra la soglia minima richiesta. Anche la lavorazione segue questa logica: le sceneggiature sono state ridotte a circa 15 pagine e gli attori hanno avuto maggiore libertà di improvvisazione.

Dal The Slice Club al tetto del mondo

Al centro della serie c’è un gruppo di adolescenti che lavora al The Slice Club, una pizzeria dove anche la situazione più ordinaria finisce rapidamente fuori controllo. Nel cast ci sono Grace Reiter, Aidan Micho, Hyde Healy, Julia Dicesare, Luke Burke, Ryan Micho, Tommy Armstrong e Randall Park, che avete visto in WandaVision.

Prima di approdare su Netflix, Minimum Wage era un format digitale di American High Shorts, lanciato a maggio 2024 e cresciuto su YouTube, TikTok e Instagram, dove aveva raccolto oltre 30 milioni di visualizzazioni. L’attività di sketch del progetto più ampio, da ottobre 2022, ha superato i 7 miliardi di visualizzazioni sulle stesse piattaforme e su Snapchat. La versione distribuita dallo streaming ha poi toccato la Top 10 globale con 2,4 milioni di visualizzazioni, un dato notevole se si considera che l’intera stagione resta sotto le quattro ore complessive.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI