La seconda stagione di Lil Kev, la serie animata in cui Kevin Hart racconta il suo alter ego dodicenne nella Filadelfia del 1993, debutta su Paramount+ il 9 dicembre. Tutti e dieci gli episodi saranno disponibili fin dal primo giorno, e il trailer appena diffuso mostra quanto in basso possa arrivare il piccolo Kev prima di provare a rimediare.

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Una volante rubata e un quartiere che si ribalta

Nel filmato che anticipa la nuova stagione, Kev è nel mezzo del guaio più grosso che potesse combinare: guida una macchina della polizia rubata e viene inseguito a bassa velocità da praticamente tutto il corpo di polizia della città. In famiglia le reazioni sono sorprendentemente diverse: c’è chi lo incita e chi minaccia punizioni talmente dure da far tremare perfino degli assassini. Per il resto del quartiere, invece, gli Hart finiscono sulla mappa nel modo peggiore possibile.

Le conseguenze delle sue uscite lo raggiungono presto: nella seconda stagione Kev entra nel sistema di giustizia minorile e diventa nemico pubblico numero uno. La strada verso il riscatto esiste, ma non è il suo forte: la rivolta nel riformatorio scoppia alle sue spalle, il tentativo di ottenere la libertà in anticipo vincendo una gara di spelling naufraga, e chi prova a farsi perdonare finisce puntualmente per prendersi qualche botta.

Chris Rock in bicicletta e una lunga schiera di ospiti

Il trailer concede qualche secondo anche ad alcuni dei nuovi arrivati: George Lopez, Ms. Pat e Chris Rock, che presta la voce a un agente in bicicletta parecchio stiloso, intento a sfrecciare nel traffico insieme a Kevin. Sono solo una parte dei comici reclutati per questo nuovo capitolo, che comprende anche Maria Bamford, Godfrey, Karlous Miller, Asif Ali, Wallace Shawn, Jess Hilarious, Rob Corddry, Phil Hendrie, Gabrielle Navaeh, Chris “Comedian CP” Powell, Donnie Simpson e Rachel Stuart.

Accanto a Hart tornano i protagonisti della prima stagione: Wanda Sykes è sua madre Nancy, Deon Cole è lo zio Richard Jr., Jamar Malachi Neighbors è il fratello Robert e Gerald “Slink” Johnson è il padre Henry. Il cast si completa con Anjelah Johnson-Reyes, Nicole Aimee Schreiber, Cree Summer, Mo Collins (che dà la voce a Mrs. O’Lady e Connie DiScendo), Loretta Devine (la donna delle pulizie in mensa, Gloria), Affion Crockett (Darnell e Smitty), Clayton Thomas (Rev e Mooney), Justin Hires (Chin Check), Wé Ani (Rhe Rhe e Jamarcus) e Rick Ingraham (Lucky).

Il trasloco su Paramount+ e la squadra dietro la serie

Alla guida della seconda stagione restano i creatori Matthew Claybrooks e Michael Price, showrunner e produttori esecutivi. La novità è la piattaforma: la serie passa a Paramount+ dopo l’esordio su BET+, dove la prima stagione era arrivata a marzo 2025 (Fox aveva valutato il progetto già nel 2018, per poi lasciarlo andare). Commentando il nuovo capitolo, i due autori hanno espresso così il loro entusiasmo:

Siamo felicissimi di far parte della famiglia Paramount+ e molto orgogliosi del lavoro fatto sulla seconda stagione. Non vediamo l’ora di condividere con il mondo le nuove avventure animate di Kev e della sua famiglia il 9 dicembre.

L’animazione è affidata di nuovo a ShadowMachine, lo studio che ha lavorato, tra le altre cose, a Robot Chicken, al Pinocchio di Guillermo del Toro e a BoJack Horseman. La produzione è di Hartbeat, la società di intrattenimento dello stesso Hart, e tra i produttori esecutivi figurano Kevin Hart, Bryan Smiley, Jeff Clanagan, Mike Stein, Tiffany Brown, Candice Wilson Cherry, Eric Goldberg e Peter Tibbals.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI