Prime Video concede un secondo giro a The Grand Tour: la piattaforma ha rinnovato lo show per un’altra stagione e la produzione, affidata a Studio Lambert, prenderà il via il prossimo anno. Alla conduzione restano Francis Bourgeois, James Engelsman e Thomas Holland.

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Il rinnovo e il dopo Clarkson

Il terzetto ha preso il timone dopo Jeremy Clarkson, James May e Richard Hammond, che hanno guidato il programma per Prime Video fra il 2016 e il 2024 e hanno firmato sei stagioni. Prima di approdare ad Amazon, i tre erano i volti di Top Gear sulla BBC. Il passaggio di consegne è avvenuto all’inizio di quest’anno, e la prima annata con i nuovi conduttori ha convinto la piattaforma a insistere sul rilancio del franchise.

Una seconda stagione da sei episodi

La nuova serie avrà sei episodi, con storie inedite e ambientazioni lontane, e manterrà quella componente di competizione che Prime Video definisce sana e che il pubblico ha imparato a conoscere. La piattaforma promette più prestazioni, più vecchie carrette, più giri del mondo e molte più risate.

Che cosa dicono conduttori e produzione

Bourgeois, Engelsman e Holland hanno raccontato che raccogliere l’eredità dei loro predecessori è stato più stupido che coraggioso, ma che l’accoglienza riservata alla prima stagione è andata oltre ogni aspettativa.

“Even with the blessings of Jeremy, James and Richard, taking on this job was probably more stupid than brave. But the reception to our first series was more positive than we could have ever imagined. And now, as we are continuing to find our feet in this world, we have the bravery to be even stupider, and the stupidity to be even braver.”

La produttrice esecutiva Nia Yemoh ha spiegato che lavorare al rilancio del programma con Francis, James e Thomas è stato molto divertente. Si è detta entusiasta di ricominciare e ha aggiunto di non vedere l’ora di scoprire come crescerà l’intesa fra i tre.

“We can’t wait to see how the chemistry between the three of them grows as we explore more unexpected locations, stories and all with the trademark element of competition that viewers know and love.”

La produzione esecutiva per Studio Lambert è firmata da Phil Churchward, Tim Harcourt, Stephen Lambert e dalla stessa Yemoh, mentre Hilary Berkshire e Diana Focke ricoprono il ruolo di production executive.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI