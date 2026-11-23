Deborah Ann Woll sarà Faye nella serie televisiva di God of War che Prime Video sta portando sullo schermo: l’attrice riprende il personaggio che aveva già interpretato nei videogiochi, questa volta accanto a Dave Bautista, il nuovo Kratos.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Un ingaggio nuovo, non una sostituzione

I produttori hanno sempre pensato a Woll per il ruolo di Faye. Nella primavera scorsa, però, l’attrice non aveva girato nulla: il personaggio non compare negli episodi che erano stati completati, e per questo il suo arrivo va letto come un ingaggio nuovo e non come un cambio in corsa. Su Kratos il discorso è diverso, perché lì la sostituzione c’è stata davvero: la serie aveva filmato per diversi mesi con Ryan Hurst, poi un grave infortunio ha bloccato la produzione alla fine di giugno e il ruolo è passato a Bautista. Del girato precedente non si userà niente, si riparte da zero.

Le riprese con il nuovo protagonista sono in corso a Vancouver e sono cominciate quest’autunno, dopo una partenza datata febbraio e una lunga interruzione estiva. L’ordine è di due stagioni, che Prime Video vuole girare una di seguito all’altra, in back-to-back.

Chi è Faye nella storia

Faye è la moglie di Kratos e la madre di Atreus, interpretato da Callum Vinson. La sua morte improvvisa mette in moto tutto: padre e figlio partono per spargere le sue ceneri. Nel viaggio Kratos prova a insegnare al figlio come essere un dio migliore, mentre Atreus prova a insegnare al padre come essere un uomo migliore. Lungo la strada i due scoprono anche dei segreti sulla donna che hanno perso, e iniziano a chiedersi quanto la conoscessero davvero.

Per Woll non è la prima volta con questo ruolo: nel 2022 aveva dato a Faye voce e sembianze in God of War Ragnarök su PlayStation, e sarà la protagonista del prossimo God of War Laufey, atteso a maggio 2027. Nel suo curriculum ci sono anche True Blood e i panni di Karen Page in Daredevil e Daredevil: Born Again.

Il cast completo e la squadra di produzione

La serie è tratta dall’omonimo videogioco PlayStation ambientato nella mitologia norrena e affianca a Bautista e Vinson un cast ampio: Mandy Patinkin è Odin, Ed Skrein è Baldur, Max Parker è Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson è Thor, Teresa Palmer è Sif, Alastair Duncan è Mimir, Jeff Gulka è Sindri, Danny Woodburn è Brok, Sonya Walger è Freya, Island Austin è Thrud, Ben Chapple è Magni, Louis Cunningham è Modi ed Evelyn Miller è Gna.

La produzione è firmata da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios insieme a PlayStation Productions e Tall Ship Productions. Alla guida creativa c’è Ronald D. Moore, showrunner, produttore esecutivo e autore. Tra i produttori esecutivi compaiono Maril Davis, Cory Barlog, Naren Shankar, Matthew Graham, Asad Qizilbash, Jeff Ketcham, Hermen Hulst, Roy Lee, Brad Van Arragon e Lawrence Trilling, mentre Joe Menosky, Marc Bernardin, Tania Lotia e Ben McGinnis ricoprono il ruolo di co-produttori esecutivi. I primi due episodi sono diretti da Frederick E.O. Toye.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI