Al Grande Fratello Vip il gioco delle magliette anonime ha riacceso la tensione nella Casa e ha portato a un faccia a faccia acceso tra Giulia Provvedi e Federica Morello.

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Il gioco delle magliette anonime

Doveva essere un passatempo ed è diventato un terreno minato. Gli inquilini hanno dovuto scrivere su alcune magliette, senza mettere il proprio nome, osservazioni e giudizi sui compagni. Il gioco si chiama “Panni sporchi” ed è andato in scena a ridosso della semifinale. Le frasi non avevano firma, ma erano abbastanza dirette da far capire senza troppa fatica a chi fossero destinate.

Una volta ricevuti i capi, i concorrenti hanno letto cosa gli altri pensavano di loro, imbattendosi anche in commenti poco lusinghieri. Giulia Provvedi e Guendalina Tavassi hanno letto da sole le critiche rivolte alla cantante, che ha reagito subito.

Le frasi che hanno fatto infuriare la cantante

Sulle magliette indirizzate a Giulia c’erano tre osservazioni: che è una persona insicura e per questo tende a mettere in luce alcuni aspetti di sé, che è permalosa e passa sempre sulla difensiva, e che non ascolta gli altri. A colpirla più delle altre è stata la prima, quella che le dà dell’insicura, e la cantante l’ha presa in mano per andare a chiedere spiegazioni. Giulia rivendica il diritto di essere insicura e non ha alcuna intenzione di accettare lezioni da chi non le sta simpatica: meglio qualche incertezza, sostiene, che una sicurezza ostentata.

Il confronto con Federica Morello

In un video diffuso su X la cantante esce dal localino visibilmente contrariata e si dirige verso il giardino, mentre sullo sfondo si sente Guendalina Tavassi invitarla ad aspettarla. Giulia ha già un sospetto preciso su chi abbia scritto quella frase e non perde tempo: raggiunge Federica Morello e le chiede conto di quanto letto.

Chi ha avuto il coraggio di scrivermi questa frase?!

Federica conferma di essere l’autrice del messaggio e prova a chiarire il senso della sua osservazione.

È insicura, per questo autocelebra alcuni suoi aspetti

Le parole non convincono la Provvedi, che continua a manifestare il proprio disaccordo e non lascia spazio alla replica. Il botta e risposta prosegue: Giulia chiede alla coinquilina se abbia scritto lei anche un’altra delle frasi comparse sulle magliette.

Forse sei stata tu a scrivermi anche che non ascolto?

A quel punto interviene Andreas Muller, che esce allo scoperto e riconosce di aver scritto lui proprio quel commento, aggiungendo un secondo motivo di attrito a una situazione già delicata.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI