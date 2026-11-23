Il giorno perfetto è il titolo della nuova serie originale italiana di Prime Video, una commedia romantica con protagonisti Diana Del Bufalo e Pierpaolo Spollon. La produce Fabula Pictures per Amazon MGM Studios e sarà disponibile sulla piattaforma nel 2027.

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Viola, Tito e un matrimonio tutt’altro che perfetto

La storia ruota attorno a Viola, organizzatrice di eventi brillante e dalla lingua tagliente, con un carattere cinico e provocatorio. La carriera le va a gonfie vele finché non viene sorpresa a baciare il marito di una cliente: a rendere pubblico lo scatto è una kiss-cam che ha ideato lei stessa per un evento. Lo scandalo le costa il posto e, rimasta senza alternative, accetta di lavorare come wedding planner in un’agenzia di prestigio. Un paradosso per chi vede nel matrimonio nient’altro che un costrutto sociale condannato a fallire.

A complicare le cose arriva Tito, romantico convinto conosciuto per caso in un karaoke bar proprio la sera del licenziamento. Solo varcata la porta del nuovo ufficio, Viola scopre che è un suo collega e che la fondatrice dell’agenzia è sua madre. I due si ritrovano a confezionare il matrimonio perfetto per i clienti, mentre provano a ignorare la chimica che li lega: il classico schema enemies to lovers, che ogni coppia accompagnata all’altare rende sempre più difficile da sostenere.

Cast e regia

Viola ha il volto di Diana Del Bufalo, mentre Tito è interpretato da Pierpaolo Spollon. La regia è di Michela Andreozzi, che firma la sceneggiatura insieme a Francesco Pasqua, Vanessa Picciarelli, Pierpaolo Picciarelli, Laura Grimaldi e Marco Vicari.

Nel comunicato di annuncio il titolo internazionale della serie compare come working title: The Perfect Day. L’annuncio è stato dato a Roma, al The Space Cinema di Piazza della Repubblica, durante il Prime Video Presents Italia 2026. I due attori hanno già recitato insieme: li abbiamo visti entrambi in Che Dio ci aiuti.

Quando arriva su Prime Video

L’arrivo è previsto nel corso del 2027, in esclusiva su Prime Video e con distribuzione mondiale. Una data precisa, però, non è ancora stata comunicata. Le riprese si sono concluse a novembre 2026. Per ora non sono stati diffusi né il trailer né il numero di episodi della prima stagione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI