“Scuola per guerrieri coraggiosi” arriva mercoledì 25 novembre su Apple TV. Chris Pratt, protagonista del film, lo paragona senza esitazioni al “Karate Kid” del 1984. Diretto da McG e tratto dal libro di Jocko Willink, racconta di un adolescente insicuro e di uno zio che gli insegna a credere in se stesso.

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Un Karate Kid per i ragazzi di oggi

Pratt interpreta Jake, un Navy SEAL decorato che si sta riprendendo da un infortunio e passa l’estate a casa della sorella Sarah, a cui dà il volto Linda Cardellini. Con loro vive il figlio di lei, Marc, interpretato da Jude Hill: un ragazzo preso di mira dai coetanei, che si ripete di non essere bravo in nulla al di fuori dei videogiochi. Lo zio prepara per lui un percorso di allenamento che coinvolge corpo e testa, chiamato “Operation Warrior Kid”, con l’obiettivo di dargli disciplina e fiducia nelle proprie possibilità.

Secondo l’attore, il punto di contatto con il classico del 1984 sta più nel legame tra chi insegna e chi impara che negli esercizi. Parlando con la stampa da San Diego, ha raccontato l’effetto che quel film ebbe su di lui da bambino.

“Quando vidi ‘Karate Kid’ da bambino, mi sono messo immediatamente a imitare il calcio della gru. Succederà lo stesso a tanti ragazzi dopo questo film. Mi raccomando, fate attenzione”

Negli anni Ottanta, spiega, amava quel genere di pellicole: grandi star dell’action, un ragazzino che affina le proprie capacità con un allenamento duro, i montaggi delle sequenze in cui ripete gli stessi esercizi all’infinito. Anche il rapporto vissuto sul set con Hill, secondo Pratt, somigliava molto a quello che si vede sullo schermo tra Jake e Marc.

Mercoledì 25 novembre su Apple TV

Il debutto è globale e arriva con qualche giorno di ritardo rispetto al 20 novembre indicato nell’annuncio di febbraio, a ridosso del Thanksgiving americano. In Italia il film si può guardare gratis per sette giorni, poi serve l’abbonamento da 9,99 euro al mese.

Il titolo originale è Way of the Warrior Kid, la durata di 1 ora e 46 minuti e la classificazione 6+, con un avviso per la violenza. Will Staples firma la sceneggiatura, mentre dietro la macchina da presa c’è McG, già regista di “Charlie’s Angels” e “Terminator Salvation”. All’origine c’è il bestseller di Jocko Willink, ex Navy SEAL, primo volume di una serie per ragazzi illustrata da Jon Bozak. Prima che il titolo sbarcasse a Cannes, Skydance aveva chiuso un’intesa complessiva da circa 85 milioni di dollari, e Apple lo ha poi acquisito come Apple Original. La premiere di Los Angeles si è tenuta il 19 novembre e in quell’occasione Pratt ha ammesso di non aver ancora spiegato ai figli che lavoro faccia.

Essere forti senza nascondere le emozioni

Il film propone un modello di uomo diverso da quello fatto di durezza e sentimenti repressi, e su questo l’attore insiste volentieri.

“Esiste una mascolinità tradizionale fatta di durezza e di emozioni represse. Qui ne proponiamo una versione aggiornata: non bisogna seppellire le emozioni, ma avere la forza di elaborarle senza portarne il peso da soli”

Il discorso si allarga ai genitori: una madre che vede il figlio andare alla deriva cerca di aiutarlo con tutte le sue forze, ma a volte serve una voce che venga da fuori, un allenatore, un insegnante, un pastore, qualcuno capace di dirgli “Ti vedo e credo in te”. Secondo Pratt, l’incoraggiamento di una persona diversa dal genitore può avere un peso tutto suo. Hill aggiunge che a quell’età capita a tutti di sentirsi esclusi e che Marc non ha molti amici né modelli positivi, ma proprio da lì passa la lezione: con determinazione e disciplina si può fare quasi tutto. Lavorare accanto a Pratt e a Willink, che compare anche nel film, gli ha fatto capire quanto conti avere vicino persone che ti mettono alla prova e ti ispirano.

Quarantasette anni e padre di quattro figli, Pratt sa di cosa parla. Ricorda una fase da ribelle: vestiti sciatti, guai per atti di vandalismo, la voglia di comportarsi da piccolo teppista. A metterlo spalle al muro fu un amico del fratello, più grande di lui e molto ammirato, che gli disse: “Che stai facendo? Tu sei un buono, questa strada non è la tua. Non sei così”. Si chiamava Josh Jelsing e quella conversazione, racconta ancora con emozione, ha cambiato la traiettoria della sua vita. Tra le persone che gli hanno voluto bene e lo hanno valorizzato elenca gli allenatori di lotta e di football, il cugino, il fratello e alcuni amici.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI