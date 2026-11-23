Ieri sera, domenica 22 novembre, la prima serata l’ha vinta Rai 1: La Famiglia Panini – L’Avventura delle Figurine ha raccolto 3.635.000 spettatori e il 23% di share, mentre su Canale 5 Racconto di una Notte si è fermato a 1.820.000 spettatori e al 12,7%.

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Rai 1 vince la serata con La Famiglia Panini

Sulla rete ammiraglia il programma, in cui compare anche Serena Rossi, ha tenuto davanti allo schermo 3.635.000 persone con il 23% di share, lasciando a distanza il film di Canale 5, visto da 1.820.000 spettatori (12,7%). Su Rai 2 The Rookie ha intrattenuto 549.000 spettatori (3%). Su Italia 1 l’anteprima ha avuto 719.000 spettatori (3,9%), poi Le Iene presentano: La Cura ha raccolto 704.000 spettatori con il 6,9%. Su Rai 3 il percorso verso Report è partito da Report Play (643.000, 3,4%) e dalla presentazione (746.000, 3,9%) ed è arrivato a 912.000 spettatori e al 5,3%, con Report Plus a 702.000 (4,9%). Chiude il quadro Rete 4, dove Fuori dal Coro, con Mario Giordano, ha totalizzato 670.000 spettatori (5,6%) dopo la presentazione da 515.000 (2,7%).

Che Tempo Che Fa tiene il pubblico del Nove

Sul Nove l’anteprima è stata vista da 1.440.000 spettatori (7,5%); poi Che Tempo Che Fa ha riunito 1.754.000 spettatori con il 10,3%, un dato che avvicina la proposta di Fabio Fazio al pubblico di Canale 5, e Che Fuori Tempo Che Fa è rimasto davanti a 1.036.000 spettatori (7,2%). Le altre reti si muovono su numeri più contenuti: La 7 Doc – La Storia di Mr Huang su La 7 segna 387.000 spettatori (2,3%), Il giustiziere della notte su Tv 8 si ferma a 353.000 (2,1%), Cash Out – I maghi del furto su 20 a 358.000 (2%), Disturbia su Rai 4 a 345.000 (2%). Su RaiMovie Moonfall registra 182.000 spettatori (1,1%), mentre su TopCrime Maigret e la casa del giudice è seguito da 232.000 spettatori (1,3%).

Affari Tuoi e L’Eredità si impongono tra access e preserale

Prima della prima serata Affari Tuoi ha raggiunto 4.539.000 spettatori (23,8%) e ha battuto La Ruota della Fortuna, che si è fermata a 4.194.000 (22%) dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.512.000, 18,5%). Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha tenuto davanti al video 658.000 spettatori (3,4%). Su Rete 4 Realpolitik ha raggiunto 694.000 spettatori (3,6%) nella prima parte e 604.000 (3,2%) nella seconda. Su La 7 In Onda ha interessato 1.002.000 spettatori (5,3%) e 767.000 (4,1%) nella parte chiamata In Onda Prima Serata, mentre su Tv 8 4 Ristoranti è arrivato a 428.000 (2,2%). Nel preserale L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 2.917.000 spettatori (18,5%) e L’Eredità ne ha coinvolti 3.987.000 (22,1%); su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.702.000 spettatori (11,5%) e Caduta Libera 2.126.000 (12,5%). Su Italia 1 la finale delle ATP Finals 2026 Zverev-Alcaraz ha registrato 1.441.000 spettatori (8,8%), su Rai 2 Blue Bloods ha totalizzato 631.000 spettatori (3,8%) nel primo episodio e 808.000 (4,3%) nel secondo, su Rete 4 La Promessa ha interessato 884.000 spettatori (4,7%) e sul Nove Little Big Italy è stata la scelta di 504.000 spettatori (3,5%).

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI