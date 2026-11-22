Su Rai 1 riparte la quarta edizione di “XXI Secolo – Quando il presente diventa futuro”, il programma ideato e condotto da Francesco Giorgino. Si comincia lunedì 23 novembre 2026, in seconda serata, intorno alle 23.45, con 26 puntate e una novità che si chiama AIDA.

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Ventisei puntate per orientarsi nella complessità

Il conduttore racconta di aver sempre provato a fare un giornalismo pacato ed equilibrato, che cerca una sintesi tra tesi e antitesi invece di sposarne una sola. A questa scelta personale ne affianca una più strutturale: la fase storica che attraversiamo ha una complessità molto alta, con geopolitica e geoeconomia intrecciate di continuo. Per questo un programma di approfondimento del servizio pubblico ha il compito di dare a chi guarda gli strumenti per leggere quella complessità e per capire problemi spesso più articolati di come vengono raccontati.

Il pluralismo, sottolinea, è inscritto nel DNA della Rai e non si esaurisce nella dimensione politica, che pure resta importante: c’è anche un pluralismo culturale, sociale, territoriale e valoriale, che considera uno dei punti di forza dell’azienda. Vi aggiunge quello generazionale, da rappresentare mettendo in dialogo le diverse età.

Le puntate hanno tre blocchi. Il primo ospita quasi sempre una figura di primo piano tra politica, economia, finanza, esteri e cronaca; il secondo è dedicato ai temi del giorno, sviluppati con inchieste, esperti, dati e strumenti di intelligenza artificiale; il terzo si chiude con un ospite del mondo della cultura. In conferenza stampa Giorgino ha parlato di data storytelling: per lui vuol dire ancorare il racconto della realtà a evidenze empiriche, partendo dalla fattualità. Politica, economia, esteri, cronaca, cultura e spettacoli vengono raccontati intrecciando immagini, parola e dati, con l’obiettivo di tenere insieme rigore e chiarezza divulgativa. Dopo tre stagioni di sperimentazione e consolidamento, il programma entra in quella che viene definita la fase della “gestione ordinaria”, pensata per il pubblico generalista della seconda serata.

La Generazione Z in studio e l’assistente AIDA

Per il secondo anno consecutivo metà delle domande arriva da una platea di universitari, rappresentanti della Generazione Z, che dialogano con gli ospiti portando anche il proprio punto di vista sui grandi temi del discorso pubblico. La novità è il sistema che permette loro di segnalare in tempo reale le parole chiave rimaste impresse: a inizio puntata inquadrano un codice QR e, al via del conduttore, ognuno dei 21 o 22 ragazzi presenti ne indica tre alla fine dello spazio dedicato. Si arriva così a 60-70 parole che vengono composte in diretta nei ledwall sotto forma di word cloud, le nuvole di parole. Serve a capire che cosa resta di quella discussione e quali elementi sono stati percepiti di più, e agli ospiti si chiede poi un riscontro per vedere se si riconoscono in quelle parole. È anche una forma di interattività garantita.

L’uso dell’intelligenza artificiale parte da una preoccupazione che il conduttore definisce un’ossessione.

“Sono ossessionato dal fatto che il verosimile avanzi, prenda posizione e conquisti sempre più spazi nel discorso pubblico e nella raccolta delle informazioni”.

Da qui nasce AIDA, acronimo che unisce AI, ovvero Artificial Intelligence, e DA, l’inizio della parola dati (o data in inglese). È un assistente vocale generato dall’intelligenza artificiale, con una voce propria e una rappresentazione grafica, che entra in scena quando il pubblico ha bisogno di numeri: illustra statistiche e risultati di ricerche, mappe concettuali o sintesi di traiettorie visibili graficamente. Il suo ruolo resta però quello di assistente vocale del programma, e i dati passano sempre dal controllo e dall’elaborazione della redazione, che si serve soprattutto di fonti ufficiali.

Sul fronte social l’attenzione all’incrocio tra televisione e piattaforme non è nuova: c’è da tempo il parlato digitale, a cui quest’anno si aggiunge il domandato digitale, cioè un report su quello che le persone chiedono con più frequenza alle piattaforme di intelligenza artificiale, tra domande e prompt. Per la sperimentazione è stata scelta la politica: Dejan Cetnikovic, che sui social si fa chiamare Karaoke Reporter, offre uno sguardo impertinente sulla politica italiana e ogni settimana invita i politici a mettersi alla prova con una performance artistica, da una canzone a una scena recitata fino a un doppiaggio. Un modo per alleggerire, ma da un punto fermo: la politica è una cosa seria, e i contenuti politici trovano comunque spazio con la dovuta serietà nel corso della trasmissione, che poi si concede l’incursione nell’ironia.

Sanremo, il ricordo di Augias e l’omaggio alle donne

Nella terza parte delle puntate si arriverà a parlare anche del Festival di Sanremo. Giorgino si dice incuriosito dal cambio alla direzione artistica e alla conduzione: Stefano De Martino è già molto noto e apprezzato come conduttore, quindi la curiosità riguarda soprattutto quello che farà da direttore artistico. Ha letto con favore che anche lui si dichiari cultore della contaminazione, un tratto distintivo del programma tra passato, presente e futuro: De Martino ha annunciato che userà la sigla di Baudo, ma con l’idea di un Festival punk. Nel 1977 nascono del resto due mondi musicali lontanissimi, il punk dei Sex Pistols e il suono che ha nei Bee Gees il suo simbolo. A interessarlo di più è la voglia di tenere insieme epoche diverse e di mescolare i generi, in continuità con i predecessori e soprattutto con Carlo Conti nel parlare al pubblico più giovane. Sanremo, ricorda, è un grande contenitore intergenerazionale: ci sono canzoni di artisti storiche amate dai ragazzi e brani di giovani apprezzati da un pubblico maturo, come ha mostrato il duetto tra Vecchioni e Alfa con “Sogna, ragazzo, sogna”, che per Giorgino potrebbe essere quasi un inno del suo programma.

Quanto a un possibile ruolo da co-conduttore dell’Ariston, la risposta è netta: ha già dato. Nel 2002 ha condotto il Dopofestival, un’esperienza molto divertente che gli aprì strade inattese, tanto che una parte dell’azienda voleva portarlo dall’informazione all’intrattenimento di prima serata, ma lui è rimasto fedele al proprio impegno con il pubblico, fare il giornalista. E poi De Martino ha detto di non volere co-conduttori ma solo ospiti, quindi il tema quest’anno non si pone.

Tra gli ospiti che ancora gli mancano c’è un desiderio dichiarato: intervistare il Papa, una figura che vorrebbe far conoscere al grande pubblico anche attraverso il suo percorso evolutivo. Per Giorgino è un riferimento della teologia, ma anche una persona con molto da raccontare sul piano umano, e gli piacerebbe che un giorno la Santa Sede accettasse un’intervista. Finora il Pontefice non ne ha rilasciate in forma one-to-one con nessuno, quindi il sogno rischia di restare nel cassetto.

Il 19 novembre è venuto a mancare Corrado Augias. Per il conduttore è stato un grande uomo di cultura e una figura del servizio pubblico: con lui le idee non sempre collimavano, ma ha sempre apprezzato l’onestà intellettuale e la capacità di divulgare a un pubblico eterogeneo questioni molto complesse e difficili da portare nella sfera pubblica mediata. Un gran signore, aggiunge, ed è stato importante che la Rai lo ricordasse come meritava, insieme a Piero Vigorelli, un altro giornalista che in azienda ha ricoperto anche incarichi apicali.

La puntata inaugurale dedicherà ampio spazio al 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’apertura sarà un omaggio alle donne: Giorgino proverà, con i suoi limiti, a celebrarne e rappresentarne la centralità nell’umanità.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI