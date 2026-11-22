A Tv Talk il caso del profumo spruzzato verso Barbara d’Urso è diventato un botta e risposta acceso tra Milly Carlucci e Riccardo Bocca. Collegata dallo studio di Ballando con le Stelle, la conduttrice ha preso le difese di Guillermo Mariotto e ha contestato il modo in cui è stato raccontato l’episodio del 14 novembre.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Lo scontro in diretta con Riccardo Bocca

Il giornalista ha messo sullo stesso piano il gesto e il tentativo della presentatrice di ridimensionarlo, e l’aggettivo che ha scelto non è dei più teneri.

“Secondo me l’aggettivo raccapricciante è scenografico, ma non è preciso. Io credo che sia dispiacevole. Tanto l’episodio quanto questo tentativo, che ho appena sentito, di mettere una toppa al buco da parte di Milly Carlucci. Non c’é niente di leggero e tutto questo è molto imbarazzante, ma soprattutto è imbarazzante sia nei confronti dell’aria lieve, circense, che Ballando con le Stelle ha perseguito nel tempo, sia nei confronti di tutti quei telespettatori che sono stati stalkerizzati negli altri programmi che si sono tuffati in tutto questo”.

Bocca è poi tornato su un punto preciso: spruzzare una fragranza addosso a una persona mentre si litiga, con un sottinteso, non ha nulla di spiritoso né di leggero. Da qui la domanda che ha posto in diretta.

“Cosa c’è di leggero nello spruzzare, come si è visto evidentemente, del profumo addosso a una persona con un sottinteso?”.

La Carlucci ha risposto subito con una precisazione tecnica: la fragranza di Hermès è stata vaporizzata davanti alla collega, nell’aria, non sulla persona. «Non addosso alla persona, no, no, però riguardatevi le immagini. Il profumo è stato spruzzato così, davanti, nell’aria», ha detto, invitando a ricontrollare il filmato. Il giornalista ha tagliato corto ricordando di aver appena visto la clip, mentre la conduttrice, visibilmente infastidita dalle critiche che continuavano ad arrivare, ha retto il confronto senza arretrare.

La torta, le interviste e la verità dei fatti

Sotto accusa anche per le interviste concesse in televisione e sulla carta stampata, che secondo il suo interlocutore avrebbero tenuto in vita la polemica, la Carlucci ha mostrato il suo lato più pungente. Ha fatto notare che anche in una trasmissione tecnica e di qualità come quella in cui si trovava si finiva per parlare del profumo invece che delle esibizioni dei concorrenti di Ballando con le Stelle.

“E poi devo dire, scusate l’annotazione, ma di che cosa state parlando voi all’interno di un programma tecnico di grande qualità?”.

Ha quindi citato Mariotto, definendolo scherzosamente il suo maître à penser, e la battuta che lo stilista aveva usato in un altro confronto televisivo: a tutti, alla fine, conviene mettere un dito nella torta. Una torta che, ha precisato, si è creata per conto suo, senza che la trasmissione la alimentasse.

Bocca non ha lasciato cadere l’obiezione e le ha chiesto come si possa sostenere una cosa del genere quando il caso è arrivato fino al telegiornale della sera. La presentatrice ha spiegato di aver accettato le richieste di interviste arrivate dal piccolo schermo e dalla carta stampata per una ragione semplice: non stava vincendo la verità, ma la narrazione più convincente, ed è per questo che è intervenuta. L’obiettivo dichiarato era calmare i toni ed evitare che una vicenda televisiva di poco conto continuasse a gonfiarsi fino a diventare un caso nazionale, lasciando spazio a interpretazioni completamente fuori di testa.

Le scuse, il lapsus e il cambio di posto

Sul fronte delle scuse, Mariotto le ha ribadite più volte attraverso tutti i canali possibili e, stando a quanto ha riferito la conduttrice, Barbara d’Urso le ha accettate. Proprio mentre affrontava questo passaggio, la Carlucci ha avuto un lapsus e per qualche istante non è riuscita a ricordare il nome della collega, dando vita a un breve siparietto ironico con lo studio, che le è venuto in soccorso con un suggerimento.

Ha inoltre chiarito un altro dettaglio della puntata, lo scambio di posto in studio tra Matano e la d’Urso. Poiché quest’ultima aveva reagito con fastidio al cambio, spostare i due era servito a dimostrare che non si va a caccia del punto di share.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI