Puntate ad alta tensione quelle di Tutto per la mia Famiglia, in onda da lunedì 23 a sabato 28 novembre su Canale 5: Harika, Süsen, Aybike e Asiye finiscono in prigione, travolte dalle conseguenze di una vicenda che avrebbero voluto tenere nascosta.

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Emir finisce nel lago, le ragazze in cella

All’origine c’è un agguato. Emir porta Harika in un luogo isolato e tenta di aggredirla, ma lei si difende con uno spray e, per una serie di imprevisti, la sua auto finisce nelle acque di un lago mentre lui è ancora privo di sensi. Asiye, Süsen e Aybike, accorse in soccorso della compagna, assistono alla scena e tutte insieme decidono di non raccontare niente di quello che è successo all’Istituto Ataman.

Il silenzio, però, dura poco. Tolga ricatta le quattro sostenendo che Emir è ricoverato in ospedale in condizioni gravissime, mentre la polizia arriva a scuola e le porta in commissariato con l’accusa di tentato omicidio: è lo stesso Emir a sostenere che l’incidente non sia stato casuale e ad accusarle di aver provato a ucciderlo. Nella stessa giornata Tolga sottrae ad Aybike e Asiye il denaro vinto nella gara di ballo e lo consegna a Emir, scatenando la rabbia di Berk.

Mentre le ragazze si trovano in cella di sicurezza, Ömer, Berk, Doruk e Ogulcan si danno da fare per trovare il modo di convincere Emir a ritirare la denuncia. I compagni di classe, intanto, firmano una petizione perché le compagne possano restare a scuola.

Gönül si fa spazio nella vita di Orhan

Negli stessi giorni Gönül prova a ritagliarsi uno spazio sempre più largo accanto a Orhan, e Aybike la prende molto male. Per rimettere in equilibrio le cose, la ragazza vuole restituirle il denaro prestato a Ogulcan per il motorino: con l’aiuto di Doruk e Asiye trova la soluzione e chiede al preside di far partecipare al ballo Aybike e Ömer, nella speranza di arrivare primi e intascare il premio in denaro.

Nel frattempo Nebahat e Ayla portano avanti il loro progetto e organizzano i provini per la campagna pubblicitaria di una nuova crema per il viso. Akif, contrariato per non essere stato interpellato, prova a parlare con le due donne, ma davanti a un muro decide di metterle di fronte a una scelta che le lascerà senza parole.

Quando vedere Tutto per la mia Famiglia

La serie va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.05, il giovedì e il venerdì in prima serata e il sabato alle 14.30. Si può seguire anche in streaming in diretta e recuperare on demand su Mediaset.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI