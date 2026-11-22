La terza stagione di The Gentlemen è già in lavorazione e la storia esce dall’Inghilterra per spostarsi in Medio Oriente. Le prime anticipazioni sono arrivate dal produttore esecutivo Matthew Read e dal cast della serie Netflix, nel corso di un incontro con il pubblico dopo la proiezione dedicata alla seconda stagione. Theo James e Kaya Scodelario sono pronti a tornare nei panni di Eddie Horniman e Susie Glass.

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L’espansione in Medio Oriente

Al centro della nuova stagione c’è un obiettivo preciso: l’apertura del primo casinò in Medio Oriente. Read l’ha descritta come un’ascesa per Eddie e Susie, chiamati a diventare più grandi di quanto siano mai stati, tra trattative da milioni di dollari e una schiera di concorrenti decisi a contendersi il diritto di gestire la struttura.

“It’s like Las Vegas, and that will involve lots of million-dollar deals. And there will be lots of people competing for the rights to run this casino. So it’s a sort of elevation, and it’s about ascension for Eddie and Susie to become bigger than ever.”

Eddie, nella nuova fase, non si occuperà della gestione quotidiana del casinò: il suo ruolo resta quello del boss criminale, in una posizione esposta e ad alto rischio. Theo James ha spiegato il cambio di orizzonte con un paragone cinematografico, dopo che la seconda stagione era stata accostata più volte a Il padrino – Parte II.

“If season 2 was The Godfather Part II, this is Casino.”

Il riferimento va a Casino, il film del 1995 di Martin Scorsese con Robert De Niro, e indica quanto la serie voglia spostarsi su un terreno più ampio. La competizione per il controllo del casinò si intreccia con il rapporto complicato tra Eddie e Susie, che resta uno dei motori della storia.

Chi entra e chi esce dal cast

Nella terza stagione arrivano diversi volti nuovi: Orlando Bloom, Robert Carlyle, Elijah Wood, Ed Speleers, Bugzy Malone, Saffron Burrows, Bruna Marquezine e Dexter Fletcher. Per Carlyle, Wood e Bloom è la prima volta al lavoro con Guy Ritchie. Netflix non ha ancora indicato quali personaggi interpreteranno, e le voci circolate in precedenza su un possibile coinvolgimento di Meghan Markle non hanno trovato conferma.

Tra le conferme ci sono Ray Winstone nei panni di Bobby Glass, Joely Richardson in quelli di Lady Sabrina e Vinnie Jones nel ruolo del giardiniere Geoff, insieme a Jasmine Blackborow (Charly), Harry Goodwins (Jack), Benjamin Clementine e Maya Jama (Aisha). Mancheranno invece Daniel Ings, che interpretava Freddy, e Giancarlo Esposito, cioè Stanley Johnston.

Riprese, formato e produzione

Le riprese sono cominciate a settembre e hanno toccato il Marocco e, più di recente, Londra. La nuova stagione avrà otto episodi da 60 minuti e viene prodotta da Moonage Pictures per Netflix e Miramax TV, con Ritchie accreditato come creatore e autore della sceneggiatura insieme a Matthew Read. Netflix non ha confermato che il Marocco compaia nella storia nel ruolo di set per il Medio Oriente, e non ha ancora fissato una data di uscita.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI