Tempesta d’amore è il nome della soap e la pagina tag è precisa: link sul nome intero. Il testo inizia con una riga senza

, quindi la lascio com’è.

“Eventi”: la pagina è generica (categoria). Nel testo c’è “evento” in “dell’evento” e “festa”, ma il testo parla di una soap, non di eventi; non linko.

Il link va nella prima occorrenza: Tempesta d’amore. L’anchor sta dentro l’em; metto il link dentro l’em.

Tempesta d’amore torna su Rete 4…

Output con blocchi separati da riga vuota.

Tempesta d’amore torna su Rete 4, dal lunedì al venerdì alle 9.45, con una settimana in cui il matrimonio di Larissa finisce sotto esame e gli equilibri del Fürstenhof tornano a tremare.

Aggiusto: devo mantenere il testo iniziale “Dal 23 al 27 novembre” davanti.

Dal 23 al 27 novembre Tempesta d’amore torna su Rete 4, dal lunedì al venerdì alle 9.45, con una settimana in cui il matrimonio di Larissa finisce sotto esame e gli equilibri del Fürstenhof tornano a tremare.

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Larissa e il matrimonio sotto la lente del tribunale

Larissa accetta un impiego come cameriera ai piani dell’hotel per via dei problemi economici, ma la vera grana è un’altra: il tribunale di famiglia vuole verificare la validità del suo matrimonio e lei teme che Yannik possa raccontare qualcosa capace di danneggiarla. I timori trovano presto conferma, perché Kilian viene a sapere che l’uomo intende porre fine al matrimonio di facciata e cerca di metterlo in guardia sulle conseguenze della scelta. Furiosa, Larissa chiede un consiglio a Sophia e mette a punto un nuovo piano per riconquistare l’appoggio del marito, fino a recitare la parte della coppia innamorata davanti alla funzionaria del tribunale.

Il sollievo arriva quando anche Alfons evita di danneggiarla davanti all’incaricata, e la giovane crede di essere ormai vicina alla vittoria. Restano però i dubbi legati a Fanny, e la rabbia di Larissa si scarica su qualcosa di molto importante per la rivale: la pianta Hermine, il simbolo del legame tra Fanny e Kilian, viene distrutta. Larissa nega ogni coinvolgimento, ma proprio in quel momento tra lei e Kilian nasce una vicinanza che Fanny osserva sconvolta.

Sophia, Christoph e la posta in gioco al Fürstenhof

Il rapporto tra Sophia e Christoph torna molto teso: lei rifiuta di cedergli le proprie quote, convinta che la proposta nasconda un ricatto, e dal confronto escono equilibri di potere destinati a cambiare. Sul fronte opposto, Christoph continua a guardare con diffidenza il coinvolgimento sempre maggiore di Massimo negli affari dell’hotel. L’investigatore privato non trova alcuna prova contro Massimo e Christoph comincia a chiedersi se i sospetti siano infondati, ma un nuovo episodio riaccende rapidamente l’inquietudine. Il piano organizzato con Katja per smascherarlo si conclude con un fallimento e Werner ordina a entrambi di smettere di tormentare il nipote: Katja decide di fare un passo indietro, mentre Christoph rintraccia un elemento che alimenta ancora una volta i dubbi. Massimo, intanto, spiega a Werner il fallimento della degustazione e riottiene la sua fiducia, mentre il collega continua a interrogarlo sul ladro della borsa.

Delusa da Christoph, Sophia valuta l’idea di lasciare ancora una volta il Fürstenhof. Quando lui capisce che lei continua a difenderlo, le propone però una nuova collaborazione e le lascia intendere di immaginare un futuro insieme a lei. Werner teme che una possibile alleanza tra i due possa sconvolgere definitivamente gli assetti dell’hotel.

La festa, Fritz e il dolore di Fanny

Nel giorno del suo compleanno Fritz riceve una telefonata dal padre e rimane sorpreso da una richiesta insolita che riguarda la lettera destinata a Fanny. Spinto dalla curiosità, la legge e scopre le bugie del genitore. Alla festa del Fürstenhof, nonostante la tensione, si esibisce con successo insieme a Lale, ma la vittoria viene assegnata a Yannik e Olivia: deluso, riceve dalla compagna una consolazione molto speciale e, incoraggiato da Fanny, tenta di confessarle ciò che prova, salvo fermarsi all’ultimo istante per mancanza di coraggio. Poco dopo, un incidente durante una passeggiata lo spinge a compiere un gesto che colpisce profondamente Lale, la quale respinge l’idea di essersi innamorata di lui, anche se la confusione aumenta. Mentre si confida con Christoph, torna inevitabilmente con il pensiero a Theo.

Fanny, intanto, continua a soffrire senza parlare, tanto da spingere Alfons ad affrontare la Mahnke, proprio mentre arriva una sorpresa destinata a cambiare la situazione. Anche i preparativi della festa mettono in difficoltà Werner e Alfons, impegnati a gestire i problemi organizzativi dell’evento.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI