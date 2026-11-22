Le riprese della quinta stagione di Reacher si avvicinano alla conclusione. La produzione in corso a Toronto ha una data di chiusura fissata per il 5 dicembre 2026, mentre Prime Video non ha ancora annunciato quando la stagione arriverà in streaming.

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Una lavorazione di quattro mesi e mezzo a Toronto

Il primo ciak è del 20 luglio, con il titolo di lavorazione Honcho, e la finestra produttiva copre all’incirca quattro mesi e mezzo. Nick Santora, showrunner fin dal debutto, resta alla guida della serie. Prime Video aveva confermato il rinnovo per la quinta stagione prima ancora che la quarta esordisse, segno di quanto il pubblico segua le indagini dell’ex ispettore della polizia militare. La quarta stagione è arrivata sulla piattaforma il 12 agosto 2026 e si è conclusa il 16 settembre; le prime quattro sono disponibili in streaming, mentre per la prossima non c’è ancora una data ufficiale.

Il romanzo adattato: Make Me

La nuova stagione si ispira al ventesimo romanzo di Lee Child, come annunciato da Alan Ritchson al San Diego Comic-Con. In Make Me Reacher sale su un treno spinto dalla solita irrequietezza e scende a Mother’s Rest, una cittadina isolata, incuriosito dal nome del posto. Ci trova però una delle storie più cupe della serie, e per venirne a capo si allea con Michelle Chang, investigatrice privata che si muove con lui alla ricerca di un collega scomparso. Sullo sfondo c’è una cospirazione che passa dal dark web e che serve clienti facoltosi e senza scrupoli.

Un cast che si allarga

Nel ruolo principale torna naturalmente Alan Ritchson, che presta il volto e il fisico a Jack Reacher. Accanto a lui Amanda Ip (Transplant) interpreta Michelle Chang, Jay Baruchel (This Is the End) veste i panni del capo della polizia Buck Bauer, Ciara Bravo (Cherry) quelli di Eunice e Kevin Durand (Kingdom of the Planet of the Apes) quelli di Nokes. Tra i comprimari figurano Sydelle Noel, Chris Marquette, Agnez Mo, Anggun, Kevin Weisman, Marc Blucas, Kevin Corrigan e Kathleen Robertson.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI