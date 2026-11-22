Londra al posto di New York, e un cameo al posto di un ruolo da protagonista. David Tennant ha chiarito quanto spazio avrà nella sesta stagione di Only Murders in the Building, che per questa nuova avventura cambia titolo in Only Murders in London e porta Mabel, Oliver e Charles nella capitale britannica.

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Un cameo breve, per ammissione dell’attore

Chi si aspettava di vedere Tennant a lungo sullo schermo troverà le attese ridimensionate dalle sue stesse parole: la sua presenza nella nuova stagione è molto ridotta, tanto che può essere definita senza problemi una comparsata. L’attore, impegnato anche nella seconda parte della seconda stagione di Rivals, ha raccontato di essersi trovato benissimo sul set, in mezzo a colleghi che segue da anni e che ha trovato disponibili e divertenti invece che distanti come si potrebbe temere.

“Sono la definizione stessa di cameo. Credo che si possa anche definire una parte molto piccola, ma è una parte molto piccola o un cameo, a seconda di quanto mi senta sicuro di me. Ma è stato meraviglioso farne parte, e con quelle leggende, che privilegio! Andare su un set del genere, qualcosa di così affermato, e con persone che avrebbero tutto il diritto di essere terribilmente altezzose e piuttosto distaccate; poter godere della loro compagnia e lavorare al fianco di queste persone che ammiro da anni, e trovarle accessibili, divertenti e fantastiche con cui lavorare, è un vero piacere”.

Quale personaggio interpreterà e in quante puntate comparirà resta da scoprire: su questo punto non è arrivata nessuna indicazione precisa, e le sue dichiarazioni escludono comunque una presenza paragonabile a quella di ospiti ricorrenti come Meryl Streep, Paul Rudd ed Eugene Levy.

Da New York a Londra, con molti ospiti britannici

Il cambio di ambientazione è la novità più evidente della sesta stagione e porta con sé una lunga schiera di volti noti del cinema e della televisione d’Oltremanica. Oltre a Tennant, il cast delle guest star comprende Olivia Colman, Jodie Whittaker, Peter Capaldi, Nicola Coughlan, Jim Broadbent, Martin Freeman, Richard Ayoade, Simone Ashley, Sean Teale e Kathryn Hunter; tra gli interpreti figurano anche tre nomi legati a Doctor Who, cioè Tennant, Whittaker e Capaldi.

Sul fronte della trama, la nuova avventura riprende quanto visto alla fine della quinta stagione, con la morte inaspettata della podcaster Cinda Canning: il funerale apre di fatto la strada a un caso nuovo, questa volta lontano da New York. Tra i volti di ritorno ci sono anche Meryl Streep nei panni di Loretta Durkin, moglie di Oliver, che raggiunge il trio a Londra, e Da’Vine Joy Randolph nel ruolo della detective Donna Williams.

Quando arriva la sesta stagione

L’appuntamento è fissato per l’8 dicembre 2026: negli Stati Uniti gli episodi saranno disponibili su Hulu, mentre a livello internazionale la distribuzione passa da Disney+, con un nuovo episodio ogni martedì. La serie era stata rinnovata per la sesta stagione nell’ottobre del 2025, con un ordine di dieci puntate.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI