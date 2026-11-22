Da martedì 24 novembre 2026 Una finestra vista lago va in onda in prima serata su Rai 1: otto episodi ispirati ai romanzi di Andrea Vitali, girati in buona parte sul lago di Como e sostenuti da Regione Lombardia, visibili anche in streaming su RaiPlay.

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La trama di Maccadò e i romanzi di Vitali

Il protagonista è Ernesto Maccadò, giovane maresciallo dei carabinieri che negli anni Trenta lascia la Calabria per assumere il comando della stazione di Bellamo, paese immaginario affacciato sul lago di Como. Lo accompagna la moglie Maristella, e insieme si trovano davanti a una comunità diffidente, abituata a tenersi strette le proprie regole e poco propensa a fidarsi di chi arriva da fuori. Tra piccoli misteri, voci di paese e figure di provincia, il maresciallo deve costruirsi uno spazio giorno dopo giorno.

Il racconto nasce da quattro romanzi di Vitali, tutti pubblicati da Garzanti: Nome d’arte Doris Brilli, Certe fortune, Un uomo in mutande e La signorina Tecla Manzi. La sceneggiatura è di Salvatore De Mola e Simona Coppini, con la collaborazione dello stesso scrittore.

Il cast e le quattro serate su Rai 1

Davanti alla macchina da presa ci sono Antonio Folletto e Giulia D’Aloia, rispettivamente nei panni del maresciallo e di Maristella, affiancati da Domenico Centamore, Claudia Potenza, Dario Vergassola, Paola Minaccioni e Antonio Catania. Nel cast figurano anche Edoardo Purgatori, che interpreta il dottor Lesti, Christian Ginepro, don Contardo Coregone, e il piccolo Leo Besozzi, il Vinicio dell’orfanotrofio in cerca di una famiglia.

La prima stagione conta otto episodi da circa 50 minuti, trasmessi due alla volta per quattro serate, sempre di martedì: si parte il 24 novembre e si prosegue l’1, l’8 e il 15 dicembre, quando va in onda il finale. Tra i casi dei primi episodi ci sono un toro che scappa per le strade del paese, una relazione extraconiugale e un’immagine del Sacro Cuore che sparisce.

La messa in onda era stata fissata in un primo momento al 17 novembre, poi a ottobre la produzione ha comunicato lo slittamento di sette giorni. La serie è firmata da Rai Fiction, Alexandra Cinematografica e Rai Com, in associazione con Elysia Productions.

Le location comasche e i contributi della Regione

Le riprese hanno toccato cinque comuni comaschi: Como, Cernobbio, Brienno, Torno e Carate Urio. La troupe ha lavorato sul territorio lariano per 15 giornate, tra il 17 febbraio e il 5 marzo 2025, all’interno di un piano di lavorazione che ha contato 88 giornate in tutto. Tra gli scorci più riconoscibili c’è Villa Pizzo a Cernobbio, dimora storica affacciata sul lago. Una parte consistente del set, però, si è spostata fuori dalla Lombardia: molte scene del paese immaginario di Bellamo sono state girate in Piemonte, sul lago d’Orta, in particolare a Orta San Giulio e Miasino, mentre altre sequenze sono state realizzate a Roma.

La produzione costa in tutto più di 10,6 milioni di euro; in Lombardia la spesa sul territorio si aggira intorno ai 968mila euro, tra manodopera della troupe, servizi di produzione, allestimenti e indotto delle giornate di ripresa. Regione Lombardia ha sostenuto il progetto con il bando Lombardia per il cinema, stanziando 300mila euro a stagione per un totale di 600mila euro. Al finanziamento si aggiungono i contributi del Ministero della Cultura, di Regione Piemonte e di Film Commission Torino Piemonte.

La presentazione si è tenuta il 17 novembre al Cinema di Bellano, paese natale di Vitali e punto di partenza del suo mondo narrativo, anche se le location confermate delle riprese non comprendono la località. In sala c’erano lo scrittore, il regista Marco Pontecorvo, gli attori protagonisti e diversi rappresentanti delle istituzioni, tra cui il sindaco di Bellano Antonio Rusconi e Francesca Caruso, assessore regionale alla Cultura.

«Grazie a questa produzione, il lago di Como e le sue bellezze entreranno nelle case degli italiani»

Secondo Caruso, la serie può portare spettatori nuovi verso la narrativa lombarda e far scoprire il patrimonio culturale del territorio, mentre per i comuni coinvolti restano concreti il lavoro temporaneo, le forniture, l’ospitalità e i servizi tecnici legati ai giorni di set.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI