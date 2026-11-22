Una diagnosi di tumore sconvolge la vita di chi la riceve e di chi gli sta accanto, ma i passi avanti della ricerca hanno reso molto più sostenibile convivere con la malattia. Da questa consapevolezza nasce Le Iene presentano: La Cura, lo speciale condotto da Gaetano Pecoraro che arriva in prima serata su Italia 1 domenica 22 novembre.

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Dieci tumori, una guida per orientarsi

Lo speciale ruota attorno alle dieci forme tumorali più diffuse nel nostro Paese. Di ciascuna illustra i campanelli d’allarme che si tende a trascurare, i fattori di rischio, le strategie di prevenzione, le terapie oggi disponibili e le prospettive aperte dalla ricerca. Accanto alle questioni cliniche trovano posto anche i dubbi, le paure e le difficoltà pratiche che una diagnosi porta con sé.

Rispondono, insieme alle testimonianze, gli oncologi Paolo Ascierto e Giuseppe Curigliano e la psico-oncologa Gabriella Pravettoni.

Si parte da un Paese in cui ogni giorno arrivano circa mille diagnosi di tumore. Firmato da Alessandra Frigo e Riccardo Festinese, lo speciale va in onda su Italia 1 ed è visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Gli errori da evitare quando arriva la diagnosi

Tra i passaggi che hanno colpito di più Pecoraro c’è il momento zero, quello in cui la diagnosi arriva. A una psico-oncologa dello IEO è stato chiesto quale sia la prima cosa da fare davanti a una notizia del genere, e la risposta ha spiazzato: non fare nulla. L’istinto, invece, ci porta dritti verso il panico e verso la ricerca affannosa di una soluzione, ed è proprio quell’atteggiamento a rischiare di farci uscire dal percorso giusto.

Un altro errore è la moltiplicazione dei consulti. Sentire un secondo oncologo è legittimo e aiuta a scegliere con maggiore consapevolezza, mentre dal terzo in poi si accumula soltanto confusione. C’è poi la questione dell’immagine: chi la malattia la vive sulla propria pelle si è stancato della figura del paziente trasformato in guerriero e chiede di essere lasciato libero di affrontarla con le sue fragilità, senza recitare la parte dell’eroe.

Pecoraro non nasconde il ritardo del nostro Paese sul sostegno psicologico: in un sistema sanitario con risorse limitate, la cura della mente è tra le prime voci a cui si rinuncia, anche se in oncologia pesa quanto le terapie. Gli esperti consigliano ai familiari, e in particolare ai figli, di parlarne sempre, anche ai più piccoli e con parole adatte alla loro età, perché i bambini percepiscono comunque che qualcosa è cambiato.

Le testimonianze e il ricordo di Nadia Toffa

Lo speciale si regge soprattutto sulle voci di chi la malattia l’ha vissuta. Tra i protagonisti ci sono Concita De Gregorio, Monica Leofreddi, Raimondo Todaro, Rosanna Banfi, Bianca Balti e Achille Polonara, insieme a Roberto Ciufoli, Angela Finocchiaro e Valentina Vignali.

L’incontro con la modella è tra quelli che hanno segnato di più Pecoraro, che parla di un racconto molto forte e del valore di una scelta come la sua: aprire le porte della propria vita e raccontarsi. Concita De Gregorio, dal canto suo, ha spiegato di aver attraversato la malattia in due momenti lontani nel tempo, affrontandola ogni volta in modo opposto. All’epoca del primo era diventata la prima donna a dirigere un quotidiano politico italiano e preferì non parlarne con nessuno, nemmeno con i figli, per paura di apparire fragile in un ambiente molto competitivo. Alla recidiva, anni dopo, ha fatto la scelta inversa e ha condiviso tutto con le persone più care: non un ripensamento, ma la risposta a una fase diversa della sua vita.

C’è poi la storia di Angelica, una giovane mamma pugliese con un tumore al pancreas, tra le forme ancora più difficili da curare. Al terzo mese di gravidanza si è trovata davanti a un bivio: portare avanti la gestazione oppure cominciare subito le cure. Ha scelto il bambino, accettando di ritardare il percorso terapeutico. Oggi vive negli Stati Uniti e, grazie alla generosità di molte persone, riesce ad accedere a un farmaco che potrebbe aprire una nuova possibilità per chi convive con questa patologia.

Lo speciale dedica infine un omaggio a Nadia Toffa, scomparsa il 13 agosto 2019 a 40 anni, attraverso la sua ultima intervista. Rivederla, racconta Pecoraro, è ogni volta un colpo al cuore: la forza delle cose che dice prende il sopravvento su tutto. Tra i passaggi che ricorda meglio c’è la richiesta che lei fece al ritorno in studio dopo una lunga convalescenza.

Non trattatemi sempre come una malata.

Voleva sentirsi normale, parlare anche d’altro, e chiese a Matteo Viviani e Nicola Savino di non smettere di prenderla in giro come avevano sempre fatto. Un ricordo che commuove e che, allo stesso tempo, riesce a strappare un sorriso.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI