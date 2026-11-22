Domenica 22 novembre va in onda in diretta sul NOVE una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il talk show firmato e condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. L’inizio è alle 19:30, anche in streaming su discovery+, e intorno al tavolo (anzi, senza) si alternano i nomi più attesi della serata: Lorenzo Jovanotti e Beppe Grillo.

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Jovanotti racconta il suo documentario

Il cantautore è in studio per presentare ‘Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti’, il documentario che arriva nei cinema italiani il 26 novembre e resta in sala per una settimana come evento speciale, fino al 2 dicembre. La regia è di Dario Zonta e Carlo Zoratti. Il film, presentato in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma, ripercorre tutta la carriera dell’artista, dagli esordi in radio ai grandi concerti, tra musica, viaggi e incontri, per mostrarne un volto più privato e autentico. La serata gli dedica una lunga intervista.

Il ritorno in tv di Beppe Grillo

Accanto a Fazio c’è anche Beppe Grillo, che sceglie il salotto del NOVE per tornare davanti alle telecamere: la sua ultima intervista televisiva risale a tre anni fa.

Scienza, attualità e libri tra gli altri ospiti

Il resto del parterre va dalla ricerca all’attualità. La senatrice a vita Elena Cattaneo presenta il saggio ‘Consigli ai giovani ricercatori – Rileggere Santiago Ramon y Cajal oggi’, dedicato al Nobel per la medicina considerato il padre delle neuroscienze moderne. Ci sono poi Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, per il consueto punto sulla salute, e Annalisa Cuzzocrea, Fiorenza Sarzanini e Massimo Giannini, che commentano i fatti del giorno. Flavio Caroli è in libreria con ‘Lo spirito dei luoghi – Genius loci. Viaggio nel volto e nell’anima della natura’.

La leggerezza è affidata a Mara Maionchi, Orietta Berti e Ubaldo Pantani, mentre Littizzetto firma la sua letterina e la sua lettura ironica dei personaggi del presente. Stando alle anticipazioni della vigilia, la puntata va in onda senza il tavolo che per anni ha caratterizzato lo studio.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI