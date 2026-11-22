L’AgCom ha aperto un procedimento sulla puntata di BellaMa’ andata in onda il 3 novembre, quella con l’intervista ad Alberto Ravagnani. Intanto Rai2 ha deciso di fermare la pubblicazione delle clip del programma sui propri canali social. Le polemiche restano concentrate su Pierluigi Diaco.

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Il procedimento dell’AgCom

L’autorità vuole capire se in quella puntata la Rai abbia rispettato gli obblighi del Contratto di servizio. L’istruttoria dovrà accertare se la dignità della persona sia stata lesa dall’insistere sulle domande relative alla sfera privata, dopo che l’ospite aveva chiesto di non rispondere. Un secondo aspetto riguarda le cautele che il servizio pubblico deve garantire in diretta e la sensibilizzazione dei conduttori su questi temi. Annunciato il 18 novembre, il procedimento si svolgerà in contraddittorio con l’azienda di Viale Mazzini. All’origine ci sono anche gli esposti firmati da Codacons e AssoUrt.

Le conseguenze non sarebbero automatiche. Una volta accertato l’inadempimento, l’AgCom potrebbe prima intimare alla Rai di attivare percorsi di formazione e strumenti di controllo redazionale, e soltanto se queste misure non arrivassero si profilerebbe una sanzione fino al 3% del fatturato. Su un binario separato rispetto al procedimento, la Rai ha avviato un audit interno sul programma.

Le clip di BellaMa’ spariscono dai social

Nelle ultime ore, secondo quanto riferiscono fonti interne all’azienda, è arrivata l’indicazione di sospendere la pubblicazione dei video del programma sui profili ufficiali del secondo canale. Ai responsabili dei social di Viale Mazzini sarebbe stato chiesto di non caricare più le clip, per contenere l’ondata di commenti ostili e critiche feroci che accompagna ogni contenuto e che prende di mira direttamente il conduttore.

Il fuorionda e le reazioni

Il caso si è riacceso con un filmato di pochi secondi diffuso da Selvaggia Lucarelli sui suoi social. Vi si vede Diaco al centro dello studio, apparentemente da solo, urlare contro qualcuno che resta fuori dall’inquadratura, alla sua sinistra.

Non me ne frega un niente! Non mi prendi in giro!

Le frasi, pronunciate con le parolacce, non permettono di capire cosa sia accaduto prima né a chi fossero rivolte, e non hanno a che vedere con interviste o con la puntata in onda. Per la giornalista si tratta comunque di altro materiale sulle sfuriate del conduttore, mentre il programma continuerebbe ad andare in onda regolarmente. Sui social le reazioni si dividono: c’è chi legge il momento di nervosismo come comprensibile, perché lontano dalla diretta, e chi ritiene inappropriato quel linguaggio per chi lavora nel servizio pubblico. Da fonti interne all’azienda filtra anche un retroscena: Diaco starebbe lavorando perché, in caso di sospensione, quello spazio non finisca a un altro collega ma venga coperto con materiale già a disposizione, come telefilm o serie tv.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI