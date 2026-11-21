Lili Reinhart è in trattative per interpretare e produrre in veste esecutiva il film live-action dedicato a Polly Pocket, che Amazon MGM Studios e Mattel Studios stanno realizzando per Prime Video. L’attrice prenderebbe il posto lasciato libero da Lily Collins, uscita dal progetto per un conflitto di agenda e destinata a restare a bordo come produttrice.

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Una trattativa ancora da chiudere

Per ora si parla di negoziati in corso e non ci sono conferme che si chiuderanno: l’ingresso di Reinhart dipende dalla firma dell’accordo. Amazon non ha risposto alla richiesta di commento. L’ultimo lavoro dell’attrice con Amazon MGM Studios è The Love Hypothesis, commedia romantica che su Prime Video ha superato i 400 milioni di minuti guardati, ha debuttato al secondo posto nella classifica Nielsen dei film ed è rimasta in testa alla top settimanale della piattaforma per tre settimane. Sul fronte cinematografico, la commedia horror Forbidden Fruits ha avuto l’anteprima mondiale al SXSW a marzo, mentre tra i lavori recenti ci sono anche American Sweatshop e Look Both Ways.

Chi guida il film e chi lo produce

La regia è di Clea DuVall, subentrata in estate a Lena Dunham, che aveva lasciato a giugno per divergenze creative. La sceneggiatura porta la firma di Jordan Weiss e Dan Brier, già autori di Sweethearts, e si ispira alla linea di micro-doll lanciata da Mattel. Alla produzione lavorano Robbie Brenner per Mattel Studios e Reese Witherspoon e Lauren Neustadter per Hello Sunshine, mentre tra i produttori esecutivi compaiono Mattel Studios, Emily Ferenbach di Hello Sunshine, Jeff Waxman e Jennifer Madeloff.

Un progetto in cantiere dal 2021

Il film live-action è in sviluppo da diversi anni: nel 2021 Lena Dunham era legata al progetto come sceneggiatrice e regista, con Collins prevista protagonista, e Collins ci è rimasta legata per cinque anni. Polly Pocket è arrivato sul mercato nell’estate del 1989 grazie all’azienda britannica Bluebird Toys; Mattel ha rilevato il marchio nel 1998 e lo ha rilanciato nel 2018 con una linea che rende omaggio alle origini, aggiornata per le nuove generazioni. Non sono stati annunciati la data di inizio della lavorazione né una finestra di uscita, e i piani di girare in autunno sono saltati. Secondo un insider, le riprese dovrebbero partire a febbraio 2027 in Ontario, con il casting di tutti i ruoli ancora in corso. Sempre secondo l’insider, Mattel considererebbe Reinhart la scelta ideale per la parte, all’interno di un progetto da grande budget, con molte iniziative collegate e un importante tour promozionale.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI