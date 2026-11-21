Sono cominciate in questi giorni le riprese della terza stagione di MobLand, e Paramount+ ha confermato il ritorno del cast principale. Tom Hardy, Helen Mirren e Pierce Brosnan saranno di nuovo i protagonisti, mentre il finale della seconda stagione è già disponibile sulla piattaforma dal 20 novembre.

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Riprese al via, torna il trio degli Harrigan

I nuovi episodi sono entrati in lavorazione questa settimana, proprio mentre la seconda stagione si avvia alla conclusione: la piattaforma non vuole lasciare troppo tempo tra un capitolo e l’altro. Hardy sarà ancora Harry da Souza, il faccendiere di fiducia che protegge gli interessi di uno dei clan criminali britannici più pericolosi. Con lui ci saranno Brosnan e Mirren, che interpretano Conrad e Maeve Harrigan, patriarca e matriarca dell’organizzazione.

Il rinnovo era stato comunicato a settembre, prima del debutto della seconda stagione, mentre l’avvio della produzione è stato annunciato con un comunicato stampa diffuso lo stesso giorno dell’ultimo episodio. La conferma ufficiale del ritorno di Hardy mette poi la parola fine alle voci circolate nei mesi precedenti su un suo possibile addio.

Tra alleanze fragili e nuovi conflitti

Il terzo capitolo resterà dentro il mondo criminale dominato dagli Harrigan, fatto di intese che durano poco, tradimenti e rivalità sempre più pericolose. Harry da Souza continuerà a stare al centro della scena, diviso tra la fedeltà al clan e il peso delle proprie decisioni. Paramount+ non ha diffuso una sinossi ufficiale, ma la presenza dei tre protagonisti fa pensare che la partita per il controllo dell’impero criminale resti il cuore della narrazione.

La seconda stagione si è chiusa con Frankie Cooper nelle mani di Maeve. Il boss rivale, interpretato da Johnny Flynn, era il grande antagonista degli episodi, mentre Eddie (Anson Boon), il più giovane degli Harrigan, entrava in crisi dopo aver scoperto la verità sulle proprie origini. Nel corso della stagione il cast si è allargato a Paddy Considine, Joanne Froggatt, Janet McTeer, Toby Jones e molti altri, ma non è chiaro quali personaggi secondari torneranno nel terzo capitolo.

Il dietro le quinte e il ritorno in tv

La serie è stata ideata da Ronan Bennett, già autore di Top Boy, mentre Jez Butterworth ne è lo showrunner. La produzione è affidata a Paramount Television Studios e 101 Studios, con un nutrito gruppo di produttori esecutivi che comprende Guy Ritchie, lo stesso Hardy, Ivan Atkinson, Dean Baker e Keith Cox.

Il percorso verso il terzo capitolo ha però avuto i suoi attriti: secondo ricostruzioni circolate nei mesi scorsi, Hardy sarebbe stato allontanato e poi ripreso in fretta, e sul set si sarebbe più volte chiuso nel trailer per ore, facendo attendere la troupe. A pesare, stando a quelle versioni, sarebbero stati i disaccordi con Butterworth. Nessuna data di uscita è stata annunciata; con le riprese appena cominciate, c’è chi ipotizza un ritorno in tv già nel 2027.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI